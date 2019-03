Perfezionate le prime operazioni in vista della prossima stagione. Bayern protagonista in Germania, si muovono le big spagnole. Colpo del Siviglia: preso Dabbur.

di Andrea Bracco - 27/03/2019 11:16 | aggiornato 27/03/2019 11:21

A due mesi e mezzo dalla fine della stagione molte società sono già al lavoro per definire il proprio futuro. I temi centrali rimangono ovviamente quelli legati al calciomercato, perché la buona riuscita di un'annata con il conseguente raggiungimento degli obiettivi dipende molto dalle scelte estive fatte dalle rispettive dirigenze. C'è chi si gioca ancora qualcosa e chi no, chi ha già concluso qualche affare con lungimiranza e chi sta per farlo. Per esempio, l'Inter ha già annunciato l'ingaggio di Diego Godin come prossimo rinforzo per il proprio reparto difensivo.

Il centrale uruguayano rappresenta un immenso upgrade perché permette ai nerazzurri di inserire in squadra quantità, grinta ed esperienza, un insieme di qualità utili ad aiutare la squadra a compiere un step ulteriore verso la tanta agognata crescita a livello internazionale. La società non ha avuto alcun problema a garantire a Godin un ingaggio da top player, visto che è soprattutto grazie al suo status da svincolato che il difensore andrà a prendere quasi 6 milioni di euro netti a stagione. Il numero 3 dell'Atletico Madrid è stato il primo colpo ufficiale di un certo spessore per una Serie A che vuole a tutti costi tornare protagonista.

Il secondo, invece, è Aaron Ramsey: la Juventus se lo è assicurato a parametro zero strappandolo all'Arsenal, club col quale il gallese non ha voluto rinnovare il contratto per garantirsi l'opportunità di misurarsi in un contesto profondamente differente dalla Premier League. Il centrocampista lascerà i Gunners a giugno per poi unirsi ai bianconeri, per i quali diventerà non solo un'opzione molto importante nel cuore della manovra del gioco, ma anche un elemento di spessore dal punto di vista delle rotazioni.

Il terzino sinistro dell'Atletico Madrid, Lucas Hernandez, è a un passo dal Bayern Monaco: i bavaresi pagheranno la sua clausola rescissoria

Bayern Monaco protagonista sul mercato: presi i terzini del futuro

C'è però chi, in questi ultimi mesi, è riuscito a fare meglio dei club italiani. Si tratta del Bayern Monaco, che in poche settimane ha perfezionato un paio di colpi di mercato estremamente interessanti. Si tratta di due terzini giovani, che in comune hanno la nazionalità e il fatto di essere considerati entrambi elementi con prospettive di crescita molto alte. Il primo è Benjamin Pavard, campione del mondo con la Francia e oggi laterale destro dello Stoccarda: nonostante il campionato non stia andando benissimo, il classe 1996 si è messo in mostra a tal punto da convincere i bavaresi a bloccarlo con molto anticipo per non rischiare di farselo soffiare dalle altre big europee.

Per averlo, il Bayern sborserà 35 milioni di euro e farà firmare al giocatore un contratto quinquennale, come aveva già fatto presente il direttore sportivo della società Salihamidzic. A Pavard si aggiungerà anche Lucas Hernandez, mancino di un anno più giovane per il quale verrà pagata l'intera clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Hernandez gioca nell'Atletico Madrid e ha un contratto fino al 2024, perciò l'unico modo per metterci le mani su era quello di esporsi economicamente in maniera forte. Infine, i bavaresi a breve potrebbero trovare l'accordo con il Lipsia per l'acquisto di Timo Werner: l'attaccante 23enne va in scadenza nel 2020 e, secondo la Bild, non ha intenzione di rinnovare con la sua attuale società.

🗣️ @Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

Big spagnole scatenate: De Jong super colpo del Barcellona

Sempre dalla Germania è arrivata l'ufficialità del passaggio di Christian Pulisic al Chelsea: l'esterno del Borussia Dortmund lascerà la Bundesliga per approdare a Londra già dal prossimo mese di giugno, quando i Blues ufficializzeranno fino al 2024 quello che potrebbe essere - qualora il blocco del calciomercato fosse confermato - l'unico volto nuovo della prossima stagione.

In Spagna le grandi si muovono a grandi passi. Il Barcellona ha perfezionato l'arrivo di Frenkie De Jong, centrocampista olandese considerato tra i top del ruolo già oggi: i catalani lo hanno pagato 75 milioni di euro ai quali ne andranno aggiunti 11 legati ai bonus, aprendo un canale con l'Ajax che potrebbe facilitare l'arrivo in blaugrana di Matthijs De Ligt, difensore centrale molto ambito a livello internazionale.

A Madrid invece si preparano ad accogliere due giocatori del Porto: il primo è Eder Militao, difensore brasiliano acquistato dal Real dietro pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro, mentre sulla sponda opposta del Manzanarre si sta cercando di chiudere un'operazione molto importante per il centrocampo. Secondo Marca, l'Atletico sarebbe molto vicino a Hector Herrera, messicano accostato in passato anche alla Roma.

Il Valencia fa tris: occhio all'interessante centrale Saenz

Poi c'è Rodrygo, giovane talento del Santos per il quale il Real Madrid ha deciso di investire oltre 40 milioni di euro cercando di ripetere il colpo di un anno fa, quando dal Brasile arrivò Vinicius Junior. Più in generale, in Liga molte società si sono già messe al lavoro pianificando con cura gli obiettivi futuri. Il Valencia, per esempio, ha chiuso addirittura tre operazioni in entrata andando a bloccare alcuni elementi che si stanno mettendo particolarmente in mostra quest'anno.

Il primo è Jason, esterno classe 1994 in scadenza con il Levante sul quale Marcelino sembra scommettere parecchio. Poi c'è Manu Vallejo, altro folletto offensivo di 21 anni pagato 5,5 milioni di euro al Cadice. Dalla seconda divisione arriverà anche Jorge Saenz, difensore centrale del Tenerife: classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile del club canario e quest'anno ha già segnato 3 gol in 24 partite.

Munas Dabbur chiude l'elenco di affari conclusi con ampio anticipo dalle società spagnole. Il centravanti israeliano, dopo diverse stagioni decisamente positive in Austria, ha deciso di accettare l'offerta del Siviglia. Gli andalusi lo hanno ingaggiato dal Red Bull Salisburgo pagandolo la bellezza di 15 milioni di euro, una cifra importante che però non sorprende viste le prestazioni di Dabbur in campo internazionale. Quest'ultimo è un innesto funzionale utile a completare un reparto di tutto rispetto in cui spicca già la presenza di Ben Yedder, col quale sulla carta l'israeliano potrebbe integrarsi a meraviglia.