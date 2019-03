Tutte le informazioni su dove vedere il calcio in TV nel weekend: Liga, Serie A, Premier League e tanto altro.

di Redazione Fox Sports - 27/03/2019 20:33 | aggiornato 27/03/2019 20:39

L'ultimo weekend di marzo è ricco di appuntamenti per il mondo del calcio, quindi è necessaria una programmazione completa e una guida TV di tutto il calcio in diretta TV e streaming nel weekend.

Le squadre si preparano a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, e si inizia venerdì 29 marzo con la prima gara della 29ª giornata di Serie A, Chievo-Cagliari alle 20.30. Ma non solo, perchè allo stesso orario riparte anche la Bundesliga con Hoffenheim-Bayer Leverkusen, uno scontro cruciale per la zona Europa del campionato tedesco.

Alle 20.45 è la volta di Rennes-Lione, prima gara della 30ª giornata di Ligue 1 che vede il Lione terzo in classifica, a 4 punti dal Lilla. Ad aprire la Liga sarà invece Girona-Atletico Bilbao alle 21: uno scontro diretto in classifica, visto che i padroni di casa sono a soli 3 punti dal Bilbao.

Calcio in TV - Le partite in diretta di questa settimana: 29-28-30 marzo

Già segnalate le partite in diretta TV di venerdì 29 marzo, a cui si aggiunge anche Samp-Torino del campionato Primavera e Cremonese-Verona di Serie B.

Il sabato si inizia alle 13 con Getafe-Leganes, gara della 29ª giornata della Liga, per poi proseguire alle 13.30 con Fulham-Manchester City, prima gara di Premier League dopo la sosta. Alle 15 al via la Serie B: da segnalare il Palermo secondo in classifica che fa visita al Cosenza, mentre il Brescia, impegnato in casa col Foggia, giocherà alle 18.

Alle 17.30 di domenica 31 marzo appuntamento ad Anfield col big match Liverpool-Tottenham, e si riprende alle 20.30 col posticipo della A tra Inter e Lazio.

Calcio in diretta TV - Venerdì 29 marzo

Ecco tutti gli appuntamenti con le partite di calcio in diretta TV venerdì 29 marzo:

11.30 - J-League - Yokohama Marinos-Sagan Tosu - DAZN

15.00 - Campionato Primavera - Sampdoria - Torino - Sportitalia (canale 60 digitale terrestre, 225 del satellite)

20.30 - Serie A - Chievo-Cagliari - Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251

20.30 - Bundesliga - Hoffenheim-Bayer Leverkusen - Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203)

20.45 - Ligue 1 - Rennes-Lione - DAZN

21.00 - Serie B - Cremonese-Verona - DAZN e Rai Sport (canale 57 digitale terrestre)

21.00 - Liga - Girona-Atletico Bilbao - DAZN

21.00 - Championship - WBA-Birmingham - DAZN

Calcio in diretta TV - Sabato 30 Marzo

Il pomeriggio di sabato si apre con West Ham-Everton di Premier, Lipsia-Herta Berlino di Bundesliga e con la Juventus, che ospita l'Empoli alle 18. In serata invece Alaves-Atletico Madrid e Sampdoria-Milan. Ecco tutti gli appuntamenti col calcio in diretta sabato 30 marzo:

9.00 - J-League - Gamba Osaka-Vissel Kobe - DAZN

11.00 - Campionato Primavera - Empoli-Inter - Sportitalia (canale 60 digitale terrestre, 225 del satellite)

13.00 - Campionato Primavera - Milan-Atalanta (canale 60 digitale terrestre, 225 del satellite)

13.00 - Liga - Getafe-Leganes - DAZN

13.30 - Premier League - Fulham-Manchester City - Sky Sport Football (canale 203)

14.30 - Serie C - Pro Patria-Arezzo - Eleven Sports

14.30 - Serie C - Siena-Arzachena - Eleven Sports

14.30 - Serie C - Pro Vercelli-Gozzano - Eleven Sports

14.30 - Serie C - Olbia-Lucchese - Eleven Sports

14.30 - Serie C - Juventus U23-Pistoiese - Eleven Sports

15.00 - Serie A - Udinese-Genoa - Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251

15.00 - Serie B - Cosenza-Palermo - DAZN

15.00 - Serie B - Ascoli-Benevento - DAZN

15.00 - Serie B - Salernitana-Venezia - DAZN

15.00 - Serie B - Carpi-Crotone - DAZN

15.00 - Serie B - Perugia-Livorno - DAZN

15.00 - Serie B - Cittadella-Padova - DAZN

16.00 - Premier League - Manchester United-Watford - Sky Sport Football (canale 203)

16.30 - Serie C - Albissola-Pisa - Eleven Sports

17.00 - Ligue 1 - Marsiglia-Angers - DAZN

17.00 - Campionato Primavera - Napoli-Genoa - Sportitalia (canale 60 digitale terrestre, 225 del satellite)

18.00 - Serie A - Juventus-Empoli - Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251

18.00 - Serie B - Brescia-Foggia - DAZN

18.30 - Premier League - West Ham-Everton - Sky Sport Football (canale 203)

18.30 - Bundesliga - Lipsia-Herta Berlino - Sky Sport Uno (canale 201)

18.30 - Championship - Middlesbrough-Norwich - DAZN

18.30 - Liga - Celta Vigo-Villareal - DAZN

18.30 - Amichevole - Spurs Legends-Inter Forever - Inter TV, Sky Sport 252

18.30 - Serie C - Pontedera-Cuneo - Eleven Sports

18.30 - Serie C - Albinoleffe-Fermana - Eleven Sports

20.30 - Serie A - Sampdoria-Milan - DAZN

20.45 - Liga - Alaves-Atletico Madrid - DAZN

20.45 - Serie C - Piacenza-Alessandria - Eleven Sports, Sportitalia (canale 60 digitale terrestre, 225 del satellite)

21.05 - Ligue 1 - Strasburgo-Guingamp

Calcio in diretta TV - Domenica 31 marzo

Gli appuntamenti da segnalare per domenica 31 marzo sono quelli di Parma-Atalanta, lunch match di Serie A, e Roma-Napoli delle 15. Nel pomeriggio di Premier, il Chelsea sarà impegnato in casa del Cardiff, mentre si gioca la finale dell'EFL tra Portsmouth e Sunderland. Ecco tutto il calcio in diretta TV domenica 31 marzo: