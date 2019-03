Prima della gara con il Liechtenstein Super Mario si sfoga sui social, quindi fa i complimenti a Kean. Nella questione interviene il ct Mancini: "Non si può piacere a tutti."

di Simone Cola - 27/03/2019 09:47 | aggiornato 27/03/2019 09:51

Duro sfogo sui social da parte di Mario Balotelli, che alla vigilia della sfida vinta 6-0 dall'Italia con il Liechtenstein torna a farsi sentire rispondendo per le rime ai tanti che non perdono occasione per offenderlo e confessa di aver pensato alla possibilità di rifiutare una chiamata del ct Roberto Mancini in un prossimo futuro se certe situazioni dovessero restare immutate.

Quelle di Balotelli non sono parole figlie della mancata convocazione in occasione delle prime due gare valide per le qualificazioni a Euro 2020: l'attaccante da gennaio in forza all'Olympique Marsiglia si rivolge ai numerosi commentatori che sui sociali network non perdono occasioni per giudicare il suo modo di vivere la vita e il calcio. Si sente preso di mira, Super Mario, e non ci sta a incassare in silenzio. Non più.

Non sono un robot, né un'epidemia né un deficiente. Tante volte non rispondo per evitare problemi e tensioni inutili, ma sento e vedo tuttoo e accumulo e mi stufo ANCHE IO. Rispettatemi tanto quanto rispetto io l'Italia e già saremmo a buon punto. Non pretendo di essere amato, coccolato o considerato un fenomeno, ma vi garantisco che potreste tirar fuori il meglio di me solo rispettandomi, anche perché non sto facendo niente per non esserlo. E quindi ve lo chiedo gentilmente prima di esigerlo.

Mario Balotelli, 28 anni, con 14 gol segnati in 36 gare è il miglior marcatore azzurro in attività dopo Daniele De Rossi.

Balotelli si sfoga con Sconcerti: "Ma qual è il tuo problema?"

La frase è tratta da una delle Instagram Stories pubblicate da Balotelli sul proprio profilo ufficiale, ed è preceduta dall'ipotesi di un possibile rifiuto alla maglia azzurra in caso di convocazione in un prossimo futuro. Parole importanti, dato che Super Mario ha sempre dichiarato di amare la maglia della Nazionale.

Ci avete mai pensato che magari, non sarà mai... ma ci sarà bisogno anche di me un giorno e io sarò pronto come lo sono stato negli ultimi 3 anni, ma sentendo alcuni di voi insultarmi, denigrarmi, sottovalutarmi negli anni possa anche essermi stancato emozionalmente e quindi rifiutare di andare?

Nel mirino dell'ex attaccante (tra le altre) di Inter, Milan e Manchester City soprattutto il giornalista Mario Sconcerti, che in un editoriale sul Corriere della Sera aveva chiesto a tutti di godersi la nuova Italia e di smetterla di parlare sempre di Balotelli. Parole che hanno fatto infuriare Super Mario generando la reazione via social poi estesa anche agli altri "haters".

Ma qual è il tuo problema? Se tu non credi in me tranquillo che mangio, mi alleno e mi riposo lo stesso.. ci sono italiani che credono in me e per loro sarò ancora più forte, ma per quelli come te, meglio che evitiate di pronunciare il mio nome.. voi! E non quelli che credono in me. Quindi il tuo discorso vale per te.

A ridosso della partita contro il Liechtenstein, Balotelli si congratula con Moise Kean ("Il tuo è un traguardo che va oltre l'aspetto sportivo") quindi durante la gara ne prevede il gol ("dai che arriva!") e quando l'attaccante della Juventus mette il pallone in fondo al sacco lo festeggia con orgoglio e passione. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile tandem Balo-Kean, e nonostante lo sfogo del centravanti dell'Olympique Marsiglia si tratta di un'ipotesi tutt'altro che accantonata.

Messo a conoscenza dello sfogo di Super Mario, infatti, il ct Roberto Mancini - da sempre suo mentore nonostante le recenti mancate convocazioni - viene incontro al giocatore, invitandolo a ignorare chi lo offende e a continuare a lavorare per farsi trovare pronto.