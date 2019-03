Un noto marchio sportivo ha aperto The Runaway, il pub dove è possibile utilizzare le miglia corse come "moneta" per avere pinte di birra in vista della London Marathon 2019.

di Alberto Casella - 27/03/2019 15:55 | aggiornato 27/03/2019 17:34

Non ditelo ai nutrizionisti, ma a Londra sta facendo proseliti l'ultima iniziativa della New Balance, il noto marchio di abbigliamento per runner e atleti che è uno dei principali sponsor della Virgin Money London Marathon 2019 in programma il prossimo 28 aprile.

Si tratta di uno dei principali eventi di questo genere al mondo: 42,195 chilometri che runner di tutto il mondo percorrono accanto ai loro idoli, campioni come Eliud Kipchoge o Mo Farah, Mary Keitany o Tirunesh Dibaba per citare solo alcuni dei più famosi.

Uno spettacolo nello spettacolo, con l'attraversamento dei luoghi più celebri della capitale inglese, da Greenwich a Buckingham Palace, con passaggi panoramici vicino a monumenti come il Tower Bridge, la Torre di Londra, il Parlamento, il Big Ben e il London Eye fra gli altri. E se i migliori ci impiegano poco più di 2 ore, non preoccupatevi: il tempo limite per noi umani è 5 ore.

Atletica leggera: la Maratona di Londra attraversa i luoghi simbolo della città

Londra: il pub per runner che trasforma miglia in pinte

Naturalmente non è consigliabile cimentarsi su una tale distanza senza un doveroso allenamento. Occorre partire per tempo, munirsi di calzature adatte, tabelle di percorrenza, pazienza, curiosità, non solo sul panorama ma anche sulle proprie capacità di superare di volta in volta nuove soglie della fatica, e soprattutto grande passione.

Un runner col costume da Spiderman, che sembra essere già passato al The Runaway

Ed è su questo terreno che la New Balance ha deciso di sviluppare la propria iniziativa volta a incentivare la passione dei runner e la loro voglia di andare sempre oltre, anche quando le gambe sembrano sopraffatte dalla fatica e dall'acido lattico. Il brand sportivo ha aperto nel centro di Londra, al 24 di Charing Cross road, The Runaway, un pub dove è possibile utilizzare le miglia corse al posto delle sterline per avere in cambio pinte di birra, il tutto semplicemente tramite una app.

Everyone runs for different reasons. Meeting for a cold one at The Runaway Pub is something we can all agree on.



Join the challenge: https://t.co/7sLBARmiD5 #EverybodysRace pic.twitter.com/animOhBvmC — New Balance UK (@NewBalanceUK) March 15, 2019

L'iniziativa è stata impostata su quattro challenge studiati da esperti di running per arrivare al top della forma all'appuntamento del 28 aprile. Il primo step prevede di percorrere 40 miglia in due settimane, poi 13, prima di caricare con 60 miglia nel terzo challenge e infine alleggerire con 10 miglia nell'ultimo, in vista della Maratona. Al termine di ognuno dei quattro step, ciascun runner potrà presentarsi al The Runaway e ottenere ben 3 pinte di birra se avrà percorso l'intera distanza prevista, solo 2 se ne avrà completata almeno la metà. Gli orari per scambiare miglia con pinte? Solo dalle 12 alle 17: un bravo runner va a letto presto.