Lo Special One lancia messaggi piccati verso i tre colleghi: "Zidane ora deve dimostrare quanto vale". Su Klopp e Pochettino: "Se non vinci nulla, qual è il punto?"

0 condivisioni

di Luca Guerra - 26/03/2019 10:47 | aggiornato 26/03/2019 11:51

Dallo scorso dicembre, quando la sua strada e quella del Manchester United si sono divise, José Mourinho è in attesa di una nuova sfida professionale. Lo Special One non ha però fretta e in attesa di rimettersi in carreggiata non lesina interviste e opinioni su colleghi e calciatori. Ai microfoni di Canal Plus, l'allenatore portoghese si è concentrato sul ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid.

Mourinho era stato tra i nomi avvicinati alla panchina delle Merengues per prendere il posto di Santiago Solari. Il patron Florentino Perez aveva però preferito riannodare il filo con Zidane, fresco di addio nell'estate 2018 dopo la vittoria della terza Champions League su altrettanti tentativi con il Real Madrid. Ora Zizou ha il compito più complicato: avviare la ricostruzione di una rosa arrivata a fine ciclo.

Lo Special One, che la Champions l'ha vinta due volte con Porto e Inter, non ha nascosto le difficoltà che attendono Zidane, definito "la persona migliore per quel compito", riservando però una frecciatina al collega:

Per quanto riguarda Zizou non possiamo parlare di carriera, ora deve dimostrare. Deve costruire una squadra, prendere decisioni, comprare e vendere giocatori, deve allenarli e deve dargli una filosofia di gioco.

Mourinho e Zidane in panchina: lo Special One ha lanciato un messaggio al francese

Mourinho, bordate per Klopp e Pochettino: "Se non vinci nulla, qual è il punto?"

In due stagioni e mezzo sulla panchina del Real Madrid tra gennaio 2016 e maggio 2018, Zidane aveva conquistato tre Champions League, una Liga, una Supercoppa di Spagna, due Supercoppe europee e altrettante Coppe del Mondo per Club. Nove trofei. Un bottino insufficiente per garantirsi l'assoluta stima di Mourinho. Quasi naturale che l'ex allenatore dello United riservasse delle bordate a Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino, oggi stimate guide di Liverpool e Tottenham che hanno però, secondo lo Special One, una bacheca troppo vuota:

Non mi piacciono queste contraddizioni del calcio di oggi. Io ho vinto titoli ovunque sono stato e non posso fuggire dalla mia mentalità. Ad alcuni allenatori piace vendere l'idea di una filosofia, ma devi vendere la tua filosofia dopo aver vinto. Se non vinci nulla, qual è il punto?

Anche l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è nel mirino di Mourinho

Concetti espressi ai microfoni di BeIn Sports e destinati a due colleghi che hanno sollevato complessivamente 5 trofei, tutti nella bacheca di Klopp e acquisiti ai tempi in cui l'allenatore oggi al Liverpool sedeva sulla panchina del Borussia Dortmund. Mourinho parla a chiare lettere, così come quando si parla del suo futuro e dei suoi prossimi obiettivi: