Dopo l'annuncio del suo ritiro dalle arti marziali miste, già si parla di un approdo di Notorious nel mondo del wrestling. E mancano appena due settimane a WM35.

di Marco Ercole - 26/03/2019 17:28 | aggiornato 26/03/2019 17:39

Se ne parlava già da tempo, mentre Conor McGregor era nel suo periodo di massimo splendore in UFC. Figuriamoci cosa possa accadere adesso, che l'irlandese ha annunciato il ritiro dalle arti marziali miste. D'altronde, che la WWE sia da sempre molto interessata a Notorious non è certo un mistero.

Triple H in persona ha avuto più di un contatto con lui nel corso degli ultimi anni, per sondare il terreno e valutare la possibilità di mettere a segno un altro grandissimo acquisto nelle Ultimante Fighting Championship dopo quello di Ronda Rousey.

Fino a questo momento i contatti informali non hanno mai portato a niente di concreto, a parte alimentare le possibilità di veder comparire a sorpresa Conor McGregor nel corso dei vari PPV della WWE che si sono succeduti negli ultimi due anni. Adesso, ad appena due settimane dall'appuntamento più atteso, quello con WrestleMania 35, la notizia dell'addio di Notorious alle arti marziali miste non può che alimentare nuovamente (e in modo ancora più poderoso) questi rumors.

Finn Balor chiama McGregor in WWE a WrestleMania 35

Sui social network in tanti hanno ipotizzato uno scenario simile, cioè una sorprendente comparsa di Conor McGregor allo Showcase of the Immortals, l'appuntamento più importante del mondo del wrestling, scenario dunque perfetto per un eventuale debutto così mediatico.

E a rendere tutto ancora più verosimile ci hanno pensato direttamente alcuni wrestler della WWE, che hanno colto l'occasione per "strizzare l'occhio" a Notorious. Uno di questi è il suo connazionale irlandese, Finn Balor, che ha risposto così al Tweet in cui Conor ha annunciato l'addio alle arti marziali miste:

Ci vediamo a WrestleMania.

See you at Wrestlemania — Finn Bálor forEVERYone (@FinnBalor) March 26, 2019

A seguire si è unita all'invito anche Ronda Rousey, che ha commentato in questo modo le parole di McGregor in cui diceva di volersi bere della Pina Colada:

Il secondo giro spetta a me.

L'ex campionessa UFC ha condito il tutto con un occhiolino. Chissà, dopo vari anni di corteggiamenti, il momento di Notorious nel mondo del wrestling WWE potrebbe essere davvero arrivato. WrestleMania 35 in fondo è solo tra due settimane.