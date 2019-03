Il gigante del mondo del wrestling rimase senza parole dopo aver visto la risposta al suo messaggio inviato al Becchino più famoso di sempre.

di Marco Ercole - 26/03/2019 16:51 | aggiornato 26/03/2019 16:56

Pur sapendo che si tratti di un personaggio (e che personaggio) costruito, da uno come The Undertaker ci si aspetta sempre una certe solennità e imperscrutabilità. Per questo, quando emergono particolari che hanno ben poco a che vedere con la figura del becchino più famoso di sempre del mondo del wrestling WWE, la notizia non può che essere accolta con un bel po' di sorpresa.

E farà probabilmente questo effetto venire a conoscenza di un aneddoto di qualche anno fa legato proprio a The Undertaker, raccontato nel corso di un'intervista a Sport Bible da Big Show, altra Superstar che ha fatto la storia del wrestling WWE.

La scena risale a un bel po' di anni fa, avevamo avuto un gran bel match, uno dei miei preferiti tra quelli che ho combattuto nel corso della mia carriera. Così gli ho scritto poco più tardi, dicendogli: "Hey amico, grazie per un così bel match. Apprezzo tantissimo tutto quello che hai fatto per me, sei un grande!".

Quando The Undertaker mandò la foto dei "gioielli di famiglia" a Big Show

Tutto legittimo fino a qui, tra due atleti è normale che ci sia questa forma di rispetto dopo un incontro in WWE, soprattutto poi se questo tipo di match avviene con una leggenda quale è The Undertaker. Difficilmente però Big Show si sarebbe aspettato di ricevere una risposta come quella che ha visto sul suo smartphone poco più tardi.

Lui mi ha risposto con la foto delle sue palle e un dito medio. Non sapevo come replicare. Poi non l’ho visto per circa un mese dopo quel messaggio. Quando l’ho incontrato di nuovo, lui è diventato rosso e ha cominciato a ridere. A quel punto gli ho detto: "Ehi grazie per quel messaggio". E lui ha risposto così: "Beh, hai capito che intendevo?". Sì, forte e chiaro.

Il senso, probabilmente, è che su quel ring si erano affrontanti uomini con le palle. E secondo The Undertaker non occorreva aggiungere altre parole. È stata sufficiente quella foto.