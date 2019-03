The Game risponde così alla sfida lanciata da Batista. Beat the Clock Challenge tra Becky Lynch, Ronda Rousey e Charlotte Flair, le prossime main eventer di WM35.

Inizia oggi, con le WWE News legate al roster di Raw, la penultima settimana di grande wrestling WWE prima dell’appuntamento dell’anno, WrestleMania 35, che vi racconteremo direttamente da New York nella notte tra il 7 e l’8 aprile.

La puntata di oggi dello show rosso va in onda invece dal TD Garden di Boston e promette come sempre scintille. In programma infatti la presenza di Roman Reigns, che dovrà rispondere alla sfida lanciata da Drew McIntyre.

E resta da vedere quali saranno le reazioni della campionessa femminile, Ronda Rousey, dopo la WWE News ufficiale sul primo main event femminile della storia a WrestleMania 35. The Baddest Woman on the Planet, tra l’altro, ha chiuso la scorsa puntata in modo molto particolare, con una rissa con la sicurezza in cui è stato coinvolto anche suo marito.

WWE News, Highlights Raw 25 marzo 2019

E ancora potremo assistere al tour di addio di Kurt Angle, che stasera affronterà Samoa Joe, vedremo poi chi altro dopo Braun Strowma ufficializzerà il suo ingresso nella Andre the Giant Memorial Battle Royal e scopriremo se Alexa Bliss riuscirà a prolungare l'armistizio tra io Monster among men e i due presentatori del "Weekend Update", che saranno anche gli Special Guest Correspondents di WrestleMania 35.

Insomma, come sempre tanta carne al fuoco, che vi racconteremo qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare WWE News e Highlights della puntata di lunedì 25 marzo 2019.

Becky, Charlotte e Ronda commentano il main event di WrestleMania 35

The Raw Women's Champion, The Man e The Queen parlano del loro approdo nel primo main event femminile della storia a WrestleMania.

Beat the clock Challenge tra Becky, Charlotte e Ronda

Ronda Rousey vs Sarah Logan

The Baddest Woman on the Planet ha l'obiettivo di mandare un messaggio alle sue sfidanti a WrestleMania, mettendo rapidamente in archivio il match con Sarah Logan.

Charlotte Flair vs Ruby Riott

The Queen sconfigge la leader della Riott Squad nel secondo round del Beat the Clock Challenge Match.

Becky Lynch vs Liv Morgan

The Man affronta Liv Morgan della Riott Squad in uan Beat the Clock Challenge verso WrestleMania.

Finn Balor va Bobby Lashley e Jinder Mahal

Finn Bálor combatte in un Handicap Match che gli potrebbe garantire un'opportunità per l'Intercontinental Championship a WrestleMania.

Aleister Black e Ricochet vs The Revival

Aleister Black e Ricochet provano a mandare un messaggio ai Raw Tag Team Champions in questo non-title match.

Roman Reigns risponde a Drew McIntyre

The Big Dog accetta di affrontare The Scottish Psychopath a The Grandest Stage of Them All.

Sasha Banks vs Natalya

The Boss affronta The Queen of Harts, mentre Bayley, Beth Phoenix, Nia Jax e Tamina ossevano. Successivamente le due del The Boss 'N' Hug Connection si dicono pronte per difendere i loro WWE Women's Tag Team Titles contro Nia Jax eTamina, Beth Phoenix e Natalya, e The IIconics a WrestleMania.

Alexa Bliss aggiunge Jost e Che alla Andre The Giant Memorial Battle Royal

Colin Jost e Michael Che di SNL si aggiungeranno a Braun Strowman nella Andre the Giant Memorial Battle Royal a WrestleMania.

Baron Corbin vs Apollo Crews

Apollo Crews se la vede con The Lone Wolf, che affronterà Kurt Angle nel match d'addio dell'eroe olimpico a WrestleMania.

Seth Rollins si confronta con Paul Heyman

"The Beastslayer" manda un messaggio a Brock Lesnar nel corso di questa tesissimo confronto con l'avvocato di The Beast, Paul Heyman.

Kurt Angle vs Samoa Joe

The Olympic Hero affronta The Samoan Submission Machine nel suo tour d'addio verso WrestleMania.

Triple H mette in gioco la sua carriera

The Game accetta il "suggerimento" di The Animal per il loro No Holds Barred Match a WrestleMania 35.

Drew McIntyre vs Dean Ambrose

The Lunatic Fringe punta a vendicarsi del The Scottish Psychopath in questo durissimo main event di Raw, un Last Man Standing Match.