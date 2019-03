Un episodio che ha dell'incredibile. A renderlo noto è stato Tomas Rincon, centrocampista del Torino e capitano del Venezuela che ieri sera ha affrontato la Catalogna di Piqué e Bojan perdendo 2-1. Al termine del match, l'ex Juventus si è sfogato su Instagram:

Voglio rendere nosto il disappunto - ha scritto Rincon - nei vostri confronti (Rincon si rivolge allo sponsor tecnico Givova, ndr). Ci avete dato una maglietta e un pantaloncino a maniche corte per allenarci a temperature bassissime. Cosa ancora più grave, non c'erano maglie per giocare. Davvero credete di aver risolto tutto comprando maglie di fortuna, con nomi e numeri stampati all'ultimo? Vogliamo il massimo rispetto per la nostra Nazionale e per ogni membro della squadra. Quello che è successo è vergognoso