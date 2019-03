L'attaccante sarà squalificato fino a fine stagione dopo aver criticato la presenza di un giocatore di colore nella Russia.

di Daniele Minuti - 26/03/2019 19:16 | aggiornato 26/03/2019 19:20

Bufera attorno a Pavel Pogrebnyak: l'attaccante 35enne attualmente sotto contratto per lUral è finito al centro delle critiche in questi giorni per una frase con cui commentava la presenza di giocatori con origini straniere nella rosa della Nazionale russa.

Il riferimento del centravanti è rivolto a Mario Fernandes ma soprattutto a Ariclenes da Silva Ferreira detto Ari, entrambi calciatori nati in Brasile e poi naturalizzati. Quest'ultimo, attaccante che milita fra le fila del Krasnodar, è un ragazzo di colore che ha all'attivo 2 presenze con la maglia della Russia risalenti alla fine del 2018.

Le loro convocazioni non sonoperò mai andate giù a Pogrebnyak che nel commentare la loro presenza in squadra, si è lasciato andare a un commento decisamente sgradevole in cui spiega di non approvare la loro convocazione per motivi "etnici".

Trovo ridicolo che ci siano giocatori neri nella nostra Nazionale.

"Ridicolo avere neri in Nazionale": dura squalifica per Pogrebnyak

Come prevedibile, la frase è stata subito aspramente criticata e l'ex giocatore di Spartak Mosca e Zenit San Pietroburgo ha prontamente cercato di giustificarsi con nuove dichiarazioni con cui però non ha ritirato quanto detto, spiegando semplicemente il suo punto di vista.

Non ho nulla contro i ragazzi di colore ma in Nazionale vorrei solo giocatori nati e cresciuti in Russia.

Questo non è bastato a migliorare la posizione di Pogrebnyak e oggi è arrivato il comunicato con la sanzione ufficiale decisa direttamente dal comitato etico RFU. Che comprensibilmente ha avuto la mano pesante nei suoi confronti.

Pogrebnyak dovrà pagare una multa di 250.000 rubli (che corrispondono a circa 3500 euro) e soprattutto ha ricevuto una squalifica con la condizionale fino al termine della stagione in corso. Il giocatore ha la possibilità di ricorrere in appello contro tale decisione ma ha già annunciato che non intende farlo. Forse consapevole di averla fatta troppo grossa.