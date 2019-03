UFC, McGregor annuncia il ritiro dalle MMA

Il fighter irlandese lancia un messaggio sui social in cui spiega che lascerà l'ottagono: "Buona fortuna a tutti i miei ex colleghi". Ma sarà vero?

di Daniele Minuti - 26/03/2019 08:59 | aggiornato 26/03/2019 09:03

Conor McGregor annuncia il suo ritiro ufficiale dal mondo delle arti marziali miste. Il fighter irlandese, che manca dall'ottagono sin dallo scorso 6 ottobre quando perse l'incontro per il titolo dei pesi leggeri UFC contro Khabib Nurmagomedov, ha comunicato che lascerà le MMA.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

L'annuncio arriva in maniera inusuale per l'istrionico lottatore che ha semplicemente postato sui suoi profili social un breve messaggio in cui spiega la sua decisione di non lottare più augurando buona fortuna ai fighter ancora attivi.

Un breve annuncio: ho deciso di ritirarmi dallo sport precedentemente conosciuto come "Arti Marziali Miste". Auguro buona fortuna a tutti i miei ex colleghi

La notizia coglie di sorpresa gli appassionati di MMA anche perché arriva poco dopo altre dichiarazioni di McGregor in cui spiegava di essere in trattativa con UFC per un nuovo incontro, preferibilmente fra giugno e luglio. A quanto pare però l'ex campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma non combatterà più.

Non è la prima volta che McGregor annuncia il suo "ritiro" dal mondo delle MMA sui social network (nel 2016 postò un messaggio molto simile per poi tornare a lottare poco dopo). Poche ore prima del post, The Notorious era apparso al Tonight Show con Jimmy Fallon parlando del suo futuro in maniera ottimistica.

Io sono in forma e pronto a tornare ma bisogna parlare con la federazione. C'è tanta politica dietro le quinte. Non ho bisogno di combattere ancora, io e la mia famiglia siamo a posto per tutta la vita ma vedremo.

Poco dopo è arrivato l'annuncio dell'addio al mondo della lotta con il proprietario di UFC, Dana White, che ha commentato a ESPN le parole di McGregor spiegando che questa volta il suo ritiro potrebbe essere vero.

Ha senso che si ritiri, è ricco e sta avendo successo con il suo whisky. Fossi in lui mi ritirerei: è stato uno spasso vederlo lottare, gli auguro tanto successo fuori dall'ottagono.

Al momento non sono arrivate smentite o commenti dall'entourage di The Notorious e in attesa di sapere la verità, UFC e le arti marziali miste rischiano di aver salutato una delle figure più famose e rappresentative del decennio.