Cronistoria dei ko di CR7. Il periodo più lungo fuori dal campo con il Manchester United el 2008/09, l'infortunio più doloroso nella finale di Euro 2016 contro la Francia.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 26/03/2019 08:22 | aggiornato 26/03/2019 08:26

Uno scatto in profondità, il muscolo che pizzica e il braccio alzato verso la propria panchina per chiedere immediatamente la sostituzione. L'infortunio muscolare che ha costretto Cristiano Ronaldo ad abbandonare il campo alla mezz'ora di Portogallo-Serbia ha rappresentato ben più di un campanello d'allarme in casa Juventus. Una volta tornato a Torino, CR7 sarà sottoposto agli accertamenti strumentali del caso e sarà verificata l'entità del suo infortunio.

A rasserenare l'ambiente bianconero e quello della nazionale portoghese, costretta a un deludente pareggio per 1-1 al da Luz, è stato però lo stesso Cristiano Ronaldo: "Non sono affatto preoccupato - le sue parole - ormai conosco alla perfezione il mio corpo e per questo motivo sono sereno. Tra una o due settimane sarò pronto a giocare di nuovo senza problemi". Una previsione che non sembrerebbe mettere in dubbio la sua presenza il 10 aprile all'Amsterdam ArenA contro l'Ajax nei quarti d'andata di Champions League.

Negli ultimi otto anni, Cristiano Ronaldo ha sofferto di noie muscolari già in nove occasioni, senza però mai assentarsi dal campo per un periodo superiore ai 14 giorni. Morale? Anche un extraterrestre come il portoghese ha bisogno di fermarsi ogni tanto. Nel periodo madrileno è stato fermato da noie al polpaccio e alla coscia. Come riporta Transfermarkt.it, i giorni complessivi di stop sono stati 75. Una media di una settimana di assenza a stagione. Nella straordinaria carriera di CR7, c'è stato però spazio anche per tre infortuni più o meno gravi.

Cristiano Ronaldo ko alla rotula con il Manchester United: gli costò tre mesi di stop

Cristiano Ronaldo, cronistoria degli infortuni: il più grave 10 anni fa a Manchester

Il primo ko di una certa entità ha riguardato Cristiano Ronaldo nella stagione 2008/2009, ai tempi dell'ultima annata con la maglia del Manchester United. A causa di una frattura della rotula rimediata all'alba della stagione, il numero 7 di Alex Ferguson fu costretto a saltare ben 11 partite tra amichevoli e incontri ufficiali in 94 giorni. Tre mesi fuori dai campi: un record negativo sin qui nella carriera del fuoriclasse di Funchal.

Cristiano Ronaldo ko alla caviglia con il Real Madrid nel 2009: un mese e mezzo fuori dai giochi

Anche l'inizio dell'epoca madrilena con il Real era stato condizionato da un infortunio. Ottobre 2009, Cristiano Ronaldo va ko per un problema all'articolazione della caviglia e si perde per 10 partite tra Liga, Champions League e Coppa del Re. Un mese e mezzo di assenza, che non impedisce a CR7 di realizzare però ben 33 reti con i Blancos.

Finale Euro 2016, Cristiano Ronaldo sprona i compagni dalla panchina accanto a Fernando Santos

L'ultimo ko che ha comportato per CR7 uno stop superiore alle due settimane risale a due anni fa. Finale di Euro 2016, un duro intervento del francese Payet lo costringe a uscire dal campo in lacrime dopo una manciata di minuti, ma Ronaldo sostiene i suoi compagni dalla panchina e alla fine festeggia il gol della storica vittoria firmato da Eder. Quello stiramento del legamento collaterale mediale - complici le vacanze estive - lo costrinse a saltare solo le prime tre partite della stagione successiva col Real Madrid. Ininfluenti, come le sfide che Cristiano si augura di saltare con la Juventus dopo lo stop contro la Serbia.