Roger Federer batte Filip Krajnovic in due set e prenota gli ottavi di finale contro Danil Medvedev. Marco Cecchinato perde in due set contro David Goffin. Ottavo di finale tutto Next Gen tra Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas

di Diego Sampaolo - 26/03/2019 10:12 | aggiornato 26/03/2019 23:17

Roger Federer ha battuto il serbo Filip Krajnovic 7-5 6-3 qualificandosi per gli ottavi di finale al Miami Open. Il fuoriclasse svizzero ha vinto la partita numero 370 della sua carriera in un torneo Masters 1000 e la cinquantaduesima in questo torneo.

Krajnovic ha preso subito un break di vantaggio nel terzo game, ma Federer ha trasformato la sua quarta palla del controbreak pareggiando il conto sul 2-2. Federer ha salvato una palla break sul punteggio di 5-5 prima di chiudere il primo set grazie ad un break nel dodicesimo game con un vincente di dritto.

Nel secondo set Federer ha perso soltanto cinque punti sul proprio servizio e ha strappato la battuta a Krajnovic nel secondo game dopo un drop shot sbagliato dal giocatore serbo. Federer ha tenuto agevolmente i propri turni di servizio prima di concludere l’incontro al primo match point nel nono game.

Roger Federer:

Penso di aver servito molto bene. E’ stata una partita molto intensa nei primi dieci game. Il primo set è stato molto dispendioso a livello fisico per via dell’umidità. Ci sono stati molti scambi lunghi. Mi sono trovato sotto di un break, ma sono riuscito a non farlo scappare. Ho alzato il rendimento nel momento decisivo del primo set e ho cominciato al meglio il secondo set. Questo ha fatto la differenza. Sono davvero soddisfatto di come mi sento. Mi sono riposato bene dopo gli Australian Open. Non aver dovuto affrontare Nadal nella semifinale di Indian Wells e avere un giorno libero mi ha aiutato

Negli ottavi di finale Federer affronterà il russo Danil Medvedev, che ha superato lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 7-6 (7-0) dopo 2 ore e 22 minuti al termine di un match molto duro nel quale i due giocatori non sono mai riusciti a strappare la battuta all’avversario e hanno concesso appena due palle break.

Shapovalov batte Rublev e aspetta la sfida tutta Next Gen con Tsitsipas

Il canadese Denis Shapovalov ha battuto il russo Andrey Rublev per 6-3 7-6 (7-5) in un match tra due dei giovani giocatori di maggiore prospettive che disputarono le Next Gen ATP Finals di Milano nel 2017. Shapovalov ha strappato la battuta a Rublev nel sesto game e ha tenuto la battuta chiudendo il primo set per 6-3 dopo 29 minuti. Rublev ha salvato quattro palle break nel quinto game del secondo set prima di strappare la battuta nell’ottavo game. Shapovalov ha realizzato il controbreak nel game successivo, quando Rublev stava servendo per il set sul 5-3. Shapovalov ha vinto il tie-break al dodicesimo punto dopo un errore di dritto di Rublev.

Shapovalov giocherà contro il greco Stefanos Tsitsipas in una match di ottavi di finale che promette molto spettacolo. Tsitsipas ha battuto l’argentino Leonardo Mayer 6-4 6-4 con un break per ciascuno dei due set e senza palle break concesse all’avversario.

Il sudafricano Kevin Anderson, al rientro dopo la rinuncia per infortunio al torneo di Indian Wells, ha superato il portoghese Joao Sousa per 6-4 7-6 (8-6) qualificandosi per gli ottavi di finale dove giocherà contro l’australiano Jordan Thompson, che si è imposto in due set sul bulgaro Grigor Dimitrov per 7-5 7-5.

Il ventunenne statunitense Frances Tiafoe ha superato il veterano spagnolo David Ferrer per 5-7 6-3 6-3 in uno scontro tra due diverse generazioni. Dopo un break per parte nel quinto e nell’ottavo game Ferrer ha salvato una palla break prima di strappare la battuta nel dodicesimo game aggiudicandosi il primo set. Tiafoe ha rimontato lo svantaggio vincendo il secondo set con un break nel secondo game e due break nel quinto e nel nono game del terzo set.

Tiafoe ha raggiunto il posto negli ottavi di finale dove giocherà contro il belga David Goffin, vincitore nel terzo turno contro l’azzurro Marco Cecchinato per 6-4 6-4. Goffin ha preso due break di vantaggio prendendo un vantaggio di 5-2. Il siciliano ha recuperato un break di svantaggio nell’ottavo game e ha tenuto la battuta rimontando fino al 4-5, ma Goffin ha servito per il primo set con un ace nel decimo game. Cecchinato ha dovuto affrontare due palle break nel terzo game del secondo set ma ha tenuto il servizio portandosi sul 2-1. Goffin ha strappato due volte la battuta a Cecchinato prendendo il largo con quattro game vinti consecutivamente. Come nel primo set Checchinato ha accorciato le distanze con un break nell’ottavo game, ma Goffin ha vinto l’ultimo game al secondo match point.

Marco Cecchinato:

Ho commesso molti errori di dritto e non te lo puoi permettere contro un giocatore di questo calibro. Lui è tornato molto solido. Me ne ero già accorto nella sua partita precedente contro Pablo Andujar e ho sbagliato troppo per pensare di poter vincere

WTA Premier Mandatory: Hsieh Su-Wei batte Wozniacki in tre set

La taiwanese Hsieh Su Wei ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo WTA Premier Mandatory dopo la vittoria in tre set sulla danese Caroline Wozniacki con il punteggio di 6-3 6-7 (0-7) 6-2.

Hsieh si è portata in vantaggio per 3-1 grazie ad un break iniziale ma ha subito il controbreak nel sesto game, che ha permesso a Wozniacki di portarsi in parità sul 3-3. Hsieh ha realizzato due break nel settimo e nel nono game concludendo il primo parziale al quarto set point.

Wozniacki ha reagito ad inizio di secondo set prendendo un break di vantaggio ed è andata in testa per 3-1. Hsieh ha vinto quattro dei cinque game successivi ed è arrivata a due punti dalla vittoria sul 5-4 sul servizio della danese. Wozniacki ha rimontato da uno svantaggio di 5-6 vincendo 11 degli ultimi 12 punti e si è aggiudicata il tie-break per 7-0. Nel terzo set Hsieh è tornata a dominare prendendo un vantaggio di 4-0 grazie a due break e ha tenuto i suoi turni di battuta prima di chiudere l’incontro al primo match point.

L’estone Anett Kontaveit si è portata in vantaggio per 6-1 2-0 sulla vincitrice di Indian Wells Bianca Andreescu prima del ritiro per infortunio della giovane canadese.

Bianca Andreescu:

Il mio corpo mi ha detto che ne aveva abbastanza. Mi dispiace ma fa parte dello sport. Il risultato che ho raggiunto ad Indian Wells assomiglia alla storia di Cenerentola. E’ un sogno che si realizza. Non vedo l’ora della stagione della terra battuta. E’ una delle mie superfici preferite. Il mio gioco si adatta perfettamente alla terra battuta

Halep supera Venus Williams

La testa di serie numero 2 Simona Halep ha vinto il match più atteso del WTA Premier Mandatory battendo Venus Williams in due set per 6-3 6-3 il giorno dopo aver faticato per battere in rimonta Polona Hercog per 5-7 7-6 6-2 dopo una partita-maratona di 2 ore e 49 minuti. Halep ha preso il controllo del match con due break nei primi tre game. Venus ha recuperato un break di svantaggio ma Halep ha tenuto due game al servizio agevolmente prima di concludere il primo set con un terzo break. La romena ha tolto la battuta una volta nel secondo set e ha tenuto la battuta fino alla fine del match.

Halep giocherà il quarto di finale contro la cinese Wang Qiang che ha vinto lo scontro contro la connazionale Yafan Wang 7-5 6-4.

Petra Kvitova ha avuto la meglio sulla francese Caroline Garcia per 6-3 6-3 grazie a tre break. La finalista dell’ultimo Australian Open sfiderà l’australiana Ashleigh Barty in un quarto di finale molto interessante. La ceca ha vinto gli ultimi confronti diretti con l’australiana disputati in questa stagione nella finale di Sydney e nei quarti di finale degli Australian Open.

Karolina Pliskova ha superato in rimonta Yulia Putintseva per 2-6 6-3 7-5 dopo 2 ore e 10 minuti qualificandosi per i quarti di finale di Miami per il terzo anno consecutivo. Pliskova giocherà un quarto di finale tutto ceco contro la diciannovenne Marketa Vondrousova, che ha avuto la meglio sulla tedesca Tatiana Maria per 6-4 6-3.