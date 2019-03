L'assemblea generale dell'ECA ha ribadito la rivoluzione del calcio a partire dal 2024: si va verso la SuperChampions. E niente nuovo Mondiale per Club. La conferma di Agnelli.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 26/03/2019 13:29 | aggiornato 26/03/2019 13:34

La Juventus insiste per la SuperChampions. La società guidata da Andrea Agnelli è la capofila del partito che vuole rivoluzionare il calcio europeo a partire dal 2024. Negli incontri andati in scena in questi giorni ad Amsterdam l'ECA ha ribadito la sua posizione e ha trovato di fatto l'accordo per il nuovo format della competizione.

L'imperativo emerso dall'assemblea generale dell'organismo che racchiude 232 club del Vecchio Continente è quello di ridurre il numero di partite e non certo di aumentarle. Per questo è arrivato anche il no al Mondiale per Club a 24 squadre che invece la FIFA vuole avendo già incassato il sì di Asia, Africa e America.

Ma il concetto che filtra dopo i meeting dell'ECA è chiaro. Noi siamo i padroni del calcio e noi decidiamo cosa fare. Anche perché i soldi in ballo sono tanti e la torta da dividersi piuttosto succulenta. La centralità dell'organismo è stata ribadita al termine di questi incontri e la linea è stata anche accettata dall'UEFA. Soprattutto per quanto riguarda il no al nuovo Mondiale per Club.

Getty Images SuperChampions, la Juventus e Agnelli spingono per il sì

SuperChampions, la Juventus guida il partito del sì

Agnelli e la Juventus sono i primi promotori di questa nuova veste della Champions. Si andrebbe verso un sistema di promozioni e retrocessioni, con quattro gironi da otto squadre e alcune partite clou da giocare nel weekend. La data segnata in rosso sul calendario dell'ECA è quella della stagione 2024/2025 quando l'attuale calendario internazionale sarà scaduto.

Ci saranno anche dei criteri e dei limiti di accesso. È probabile che un gruppo di squadre venga ammesso di diritto considerando la sua storia in Champions, il punteggio nel ranking, il palmares. Lo ha ribadito lo stesso presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in mattinata al termine dell'assemblea dell'ECA:

Noi siamo il nucleo del calcio mondiale e abbiamo il compito di portare avanti il cambiamento. Ci sarà la nuova SuperChampions che faremo collaborando con la UEFA. Ribadiamo il nostro no al nuovo Mondiale per Club a 24 squadre e vogliamo meno soste per le nazionali.

Meno finestre per gli impegni delle nazionali: questo un altro passo fondamentale secondo l'organismo per club per riformare il calcio e renderlo più fruibile. Ma la SuperChampions è la chiave di volta. Il nuovo che avanza e a cui ogni appassionato dovrà abituarsi.