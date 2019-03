Anche il club nerazzurro sembra aver deciso per la costruzione di un nuovo stadio che dovrebbe sorgere a poche centinaia di metri dall'attuale e conterrà 60mila spettatori.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 26/03/2019 13:21 | aggiornato 26/03/2019 13:26

Niente spostamenti in periferia o addirittura fuori Milano: la Serie A avrà un nuovo stadio, quello di Inter e Milan, che sorgerà a poche centinaia di metri dall'attuale struttura di San Siro, il Giuseppe Meazza.

Una sorta di operazione stile White Hart Lane alla milanese, insomma, visto che da quanto trapela dei primi progetti, il nuovo impianto che continuerà ad accomunare i due club cittadini dovrebbe essere costruito proprio nell'attuale area dei parcheggi del Meazza.

La decisione è vicina e avrebbe avuto un'improvvisa accelerazione dopo che il Milan, a guida Elliott, aveva già caldeggiato la soluzione di uno stadio davvero nuovo e moderno, da realizzare in tempi brevi, poco italici insomma, anche perché non è un mistero che lo scopo finale del fondo americano è valorizzare il club in vista di una futura cessione, in toto o in parte, delle quote.

Serie A: San Siro sarà demolito?

Serie A, Inter e Milan d'accordo: sarà addio a San Siro

Ovvio che avere nel portafoglio una struttura sportiva all'avanguardia e dotata di tutti i moderni comfort avrebbe grande peso nel determinare il prezzo di rivendita del club o di quote di esso. Il progetto Elliott spinge per partire subito, con l'intento di avere la struttura pronta per la stagione 2022-23. Un progetto che anche l'Inter sembra essersi convinta ad abbracciare, come confermato ieri dalle parole dell'ad Alessandro Antonello:

Inter e Milan procedono insieme. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma i tempi sono maturi.

Parole chiare, non di circostanza: San Siro, quasi centenario, sarà demolito a spese dei due club, anche se ovviamente l'ultima parola spetta al Comune, e negli attuali parcheggi sarà costruito il nuovo Meazza che dovrebbe avere una capienza di circa 60mila posti e un costo totale previsto intorno ai 600 milioni di euro. Inaugurato nel 1926, San Siro è un pezzo della Milano del ventesimo secolo che se ne va. Nessuna nostalgia, tutto sarà migliore, però è indubbio che le due proprietà in mani straniere abbiano avuto meno remore a prendere una decisione che per Angelo Moratti e Borletti, Rizzoli e Carraro, Visconti di Modrone o Piero Pirelli sarebbe stata molto più dolorosa.

Struttura interrata e a copertura mobile totale

A quanto si apprende, comunque, per la nuova struttura sarebbe prevista una copertura totale, probabilmente mobile, una visuale più ravvicinata rispetto a quella attuale e, inoltre, si pensa a interrare prato e primo anello in modo da da limitare il contraccolpo visivo per il quartiere. Per comprendere meglio le potenzialità di un nuovo stadio, la sola voce "naming rights", i diritti sul nome della struttura ceduti a uno sponsor, potrebbe portare nelle casse di Inter e Milan una cifra intorno ai 25 milioni di euro l'anno.

Negli anni San Siro ha ospitato anche molti concerti: nella foto gli U2

La situazione degli stadi italiani

Il modello del nuovo San Siro, per alcuni aspetti, è l'Allianz Stadium della Juventus, uno dei più nuovi della Serie A insieme allo Stirpe di Frosinone inaugurato nel 2017. Anche Sassuolo, Udinese e Atalanta hanno stadi proprietà, ma si tratta al momento di soli 5 club in totale e la situazione langue, in molti casi ferma alle grandi opere di costruzione o restyling compiute in occasione di Italia 90, cioè ormai 30 anni fa. Qualche passo avanti si è registrato negli ultimi tempi a Firenze e a Bologna, mentre a Roma i polveroni della Giunta coinvolgono anche lo stadio. A Genova tutto tace anche a causa delle situazioni societarie in fermento, mentre a Napoli non passa giorno senza che De Laurentiss e De Magistris si punzecchino sulla questione. Qualcosa invece sembra muoversi a Empoli, mentre a Cagliari, dopo una consultazione fra i tifosi, un progetto è stato scelto ma la strategia pare essere quella dei piccoli passi. E alla Serie A rimane, speriamo per poco, la palma di campionato con gli stadi meno vivibili fra le grandi leghe europee.