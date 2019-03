Dopo la buona prova contro la Finlandia, Mancini vuole dare spazio ad altri calciatori per capire se bisogna andare in cerca di nuovi interpreti.

di Jvan Sica - 26/03/2019 09:43 | aggiornato 26/03/2019 09:56

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Finlandia, il focus critico generale si è concentrato sulle grandi prove dei due calciatori andati in rete, Barella, in un ruolo e con compiti da tuttocampista che in Italia non vedevamo dal primo De Rossi, e Kean, il ragazzo di Vercelli che si è fatto conoscere ai più con un gol in Nazionale all’esordio da titolare. Di sicuro un’Epifania molto forte.

Accentrando il discorso sui due gioielli di casa Italia, poco si è detto di altre evidenze positive, come la buona prova di Piccini sulla destra e la verve di Verratti, che si trova alla perfezione proprio con Barella, ma anche negative, come la prestazione senza grandi guizzi di Bernardeschi, che si porta ancora dietro gli strascichi di una partita monstre contro l’Atletico Madrid, la difficoltà di trovare soluzioni per andare in gol di Immobile, ancora troppo impreciso per giocare al centro dell’attacco della Nazionale attuale, e anche la difficoltà di Biraghi di essere un fattore determinante nella manovra offensiva.

Proprio per andare a fondo in quello che non è andato bene e concedere ad altri calciatori la possibilità di dimostrare il proprio livello, contro il Liechtenstein, nella seconda partita casalinga per le qualificazione ad Euro 2020, il nostro commissario tecnico ha in mente una serie di cambi, mantenendo il 4-3-3 molto flessibile con cui ha iniziato il suo ciclo.

Mancini ha bisogno di risposte da tanti altri calciatori. Per questo motivo cambierà tanto in occasione della partita contro il Liechtenstein.

Le probabili formazioni di Italia-Liechtenstein

Il primo a poter partire in panchina è il titolare della nostra porta, Donnarumma, messo a riposo per dare spazio a Sirigu, in un buono stato di forma in questa sua annata con il Torino. Anche per la difesa è quasi certo l’utilizzo di Romagnoli al posto di Chiellini. Una delle novità dell’ultima ora, invece, è la scelta di Mancini dell’Atalanta da esterno destro, con Spinazzola a sinistra che sale molto, lasciando alle sue spalle una difesa a tre.

A centrocampo Verratti è inamovibile per questa squadra. Barella invece potrebbe saltare una partita per lasciare spazio a Sensi dopo la grande prova di sabato. Confermato Jorginho.

In attacco tutto sembra presagire che Quagliarella giochi al posto di Immobile e che al suo fianco ci sia di nuovo Kean, chiamato a confermarsi, cosa sempre più difficile del semplice esplodere. A destra un Bernardeschi, un po’ sulle gambe, dovrebbe cedere il posto a Politano, che si accentra meno dello juventino ma ha più scatto per puntare la difesa compatta del Liechtenstein.

L’allenatore della squadra del Principato, Kolividsson, dovrebbe schierare la stessa squadra che ha perso contro la Grecia al suo esordio nelle qualificazioni ad Euro 2020, con la manovra nelle mani di Polverino e le possibilità di andare in rete affidate al solo Gubser.

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean.

Liechtenstein (4-1-4-1): B.Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; S.Wieser; Hasler, Polverino, M.Büchel, Salanovic; Gubser.

Dove vedere Italia-Liechtenstein in TV e streaming

Il match tra Italia e Liechtenstein, valido per la seconda giornata di qualificazioni ad Euro 2020, è in programma martedì 26 marzo alle ore 20.45 e sarà trasmesso in TV da Rai 1. Il match è disponibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite il servizio Rai Play.

I precedenti

Contro il Liechtenstein, l’Italia ha giocato solo due partite nella sua storia, vincendole entrambe senza subire gol. La prima è del 12 novembre 2016, per le qualificazioni a Russia 2018. Vinciamo bene per 4-0 con i gol tutti nel primo tempo di Immobile, Candreva e la doppietta di Belotti. Al ritorno soffriamo di più nel superare la retroguardia del Liechtenstein, con Insigne che sblocca il risultato solo al 35’. Da lì in poi però prendiamo fiducia e vinciamo 5-0 con gli altri gol segnati da Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini.