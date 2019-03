Fino a questo momento, l' indagine della Commissione si è limitata alle maglie da gioco. Il brand statunitense, però, detiene i diritti e assegna le licenze anche per altro materiale come borse, scarpe, tazze e articoli di cancelleria. Il controllo da parte delle autorità potrebbe estendersi e rischia di portare ad un aumento della sanzione economica.

L'inizio dell'indagine ha contribuito all'interruzione della limitazione imposta dal marchio. Stando a quanto raccolto da Bruxelles, per 13 anni Nike ha monitorato i rapporti tra i licenziatari e i rivenditori al dettaglio, come negozi d'abbigliamento e supermercati, per ostacolare il merchandising al di fuori del territorio assegnato.

Sia i rivenditori, sia i consumatori devono beneficiare dei vantaggi del mercato unico. Chi ne ha il diritto, deve vendere o acquistare in tutta Europa per avere un maggiore assortimento di prodotti ed un prezzo più vantaggioso.

Maglie, sciarpe e altro materiale delle squadre del cuore sono veri e propri oggetti di culto per i tifosi. Nike ha impedito a diversi suoi licenziatari di vendere prodotti in un altro Paese, riducendo l'offerta a disposizione dei consumatori e comportando un aumento dei prezzi. È una pratica punita dall'UE per la violazione delle norme antitrust.

Il fattore scatenante è stato il limite di vendita posto sulle maglie di Juventus, Inter e Roma. L'indagine, partita a giugno del 2017, ha appurato che gli accordi non esclusivi di licenza e distribuzione configuravano una violazione delle norme UE in materia di concorrenza.

Secondo le norme UE in materia di concorrenza, la pratica utilizzata dalla Nike rientra nelle violazioni delle leggi sul mercato unico . Agli stessi commercianti, inoltre, l'azienda statunitense avrebbe minacciato la revoca della licenza se avessero venduto il materiale oltre i confini di loro competenza, negando la fornitura degli ologrammi che caratterizzano i prodotti ufficiali in caso di vendita sospetta su altri territori.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK