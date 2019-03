Löw gli deve la vittoria sull'Olanda - suo il gol del 2-3 per i tedeschi al 90' - ma Nico avrebbe potuto giocare in azzurro, essendo figlio di padre italiano e madre tedesca.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 26/03/2019 11:37 | aggiornato 26/03/2019 11:42

Quel gol arpionato al 90', che domenica sera ha regalato alla Germania la vittoria in casa dell'Olanda, in un match che sembrava già vinto e che alla fine i tedeschi potevano pure perdere, ci ha fatto conoscere la storia di Nico Schulz, un giocatore tutto da scoprire.

A dispetto del cognome molto teutonico, infatti, Nico è un paisà, figlio di un italiano e di una tedesca che però non sono mai arrivati alle nozze. Avrebbe potuto chiamarsi Nicola D'Abundo e magari oggi sarebbe stato lì a giocarsi il posto sulla fascia sinistra con Biraghi e Spinazzola.

Nato a Berlino quasi 26 anni fa, invece, ha sempre seguito la trafila delle Nazionali giovanili tedesche, ma per arrivare in quella dei grandi ha dovuto attendere il disastro dei Mondiali di Russia e la ricostruzione avviata da Joachim Löw. Pronti via e scusate il ritardo: gol all'esordio a settembre contro il Perù, poi di nuovo a segno domenica, per un totale di 2 reti in 6 presenze. Non male per un terzino sinistro.

Nico Schulz: suo il gol che ha regalato la vittoria alla Germania in Olanda

Nico Schulz: il paisà che tifa Inter e ammira Maldini

Cresciuto nelle giovanili dell'Hertha, Schulz era stato adocchiato una decina di anni fa dal Liverpool, ma lui aveva preferito andare per gradi, crescendo vicino a casa e al fratello Gian Luca - in Germania lo chiamano Luca per semplificare la pronuncia - che oggi ha 20 anni e gioca ala destra in quarta serie. Nel 2017 Favre, che lo conosceva dai tempi berlinesi, lo vuole al Borussia Moenchengladbach ma l'esperienza si rivela praticamente un disastro: il tecnico svizzero viene esonerato dopo una manciata di partite e Nico si rompe quasi subito il crociato.

Schulz con la maglia dell'Hoffenheim contro Thomas Mueller

Stagione finita e l'anno dopo è costretto a ricominciare tutto da capo. Spesso, però, la fortuna ha un nome e quello che riguarda Schulz è Julian Nagelsmann che lo tiene d'occhio da un po' e nel 2017 lo porta all'Hoffenheim: per Nico è la rinascita, il primo anno gioca l'Europa League e quello successivo ecco il sogno Champions League. La Nazionale, poi, è una conseguenza e così anche il calciomercato comincia a interessarsi a lui che meno di due anni fa fu pagato 3 milioni e oggi ne vale sicuramente più di 20.

Dipendesse da lui la scelta sarebbe una sola: l'Inter, la squadra che ha sempre ammirato fin da piccolo quando veniva a Ischia dalla nonna per le vacanze, pasta, pizza e le partite sulla spiaggia. E pazienza se sotto la Madonnina non c'è la sabbia e se il suo idolo, Paolo Maldini, è rossonero: se Marotta e Ausilio decidessero di esaudire il suo sogno nerazzurro, qualcuno gli racconterà la storia di Andreas Brehme, il suo connazionale che una trentina d'anni fa, facendo il pendolare sulla sua stessa fascia, contribuì insieme a Lothar Matthaeus alla conquista fra l'altro di uno scudetto e una Coppa Uefa.