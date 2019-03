Il fuoriclasse brasiliano ha fatto tappa a Milano al ristorante dell'amico Javier Zanetti.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/03/2019 08:25 | aggiornato 26/03/2019 11:45

La pausa per le Nazionali non lo riguarda. Neymar è ancora ai box per infortunio e può così permettersi di fare tappa in Italia per trascorrere qualche ora di relax. Il brasiliano è stato visto in alcuni locali di Milano dove ha trascorso la serata e ieri ha deciso di andare al Botinero, ristorante di proprietà dell'amico Javier Zanetti.

Il vicepresidente dell'Inter non era presente ma ha ringraziato su Instagram il fuoriclasse del PSG: "Grazie mille a Neymar Jr. per la visita di oggi al Botinero e per la bella dedica fatta! Un abbraccio".

Il 27enne, che era Milano anche per questioni personali e commerciali, ha trascorso più di un'ora con gli amici nel locale di proprietà dell'ex capitano nerazzurro. Si è fatto immortalare mentre ammirava i cimeli autografati da tanti campioni, tra cui i suoi scarpini e quelli di Zlatan Ibrahimovic. Un pomeriggio milanese prima di far ritorno a Parigi per completare il recupero.