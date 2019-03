Il presidente del Napoli guarda con massimo interessa alla Superlega e non vuole restarne fuori. Sulla sfida alla Juventus ricorda: "È solo un problema di fatturato". E su Ancelotti: "Lo voglio a vita".

di Luigi Ciamburro - 26/03/2019 15:30 | aggiornato 26/03/2019 17:35

Lunedì mattina Aurelio De Laurentiis, accompagnato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, è partito alla volta di Amsterdam per partecipare alla 22esima assemblea generale dell’ECA. L'obiettivo è evitare che il suo Napoli venga escluso dall'eventuale nuova Superlega. Sarebbe un'autentica beffa dal momento che il patron azzurro è stato uno dei fautori sin dal principio. In caso di rottura con l'UEFA il club partenopeo punta ad entrare nella Superlega che dovrebbe prendere vita dal 2024. Ma un posto per il Napoli non è sicuro.

La Superlega si giocherebbe fra i 34 top club europei nei week-end, mentre Serie A e gli altri campionati nazionali durante la settimana. Un progetto non surreale che scardinerebbe il modo di concepire il calcio, sia a livello italiano che internazionale. Ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis rischia di restarne fuori, in quanto Juventus, Milan, Inter e persino la Roma sono avanti al Napoli in termini di prestigio. Ma è pur vero che, considerando il bilancio sportivo dell'ultimo decennio, con 40 milioni di tifosi certificati in tutto il mondo, il club partenopeo avrebbe pieno diritto a farne parte.

Solo cinque giorni fa la squadra campana è entrata ufficialmente nella famiglia dell'ECA (Associazione Europea per Club di calcio), di cui è presidente Gianni Agnelli e che raccoglie 232 società. ADL ieri ha presieduto e coordinato i lavori del Gruppo Marketing e Comunicazione: con un occhio guarda al futuro, con l'altro ai prossimi impegni societari, con l'Europa League divenuta obiettivo primario di una stagione offuscata, a livello nazionale, dallo strapotere bianconero. In attesa di fare i conti con le decisioni future del calcio europeo, ma con le idee già ben chiare sul calciomercato estivo in uscita (Diawara, Verdi e Ounas) e con un caposaldo che non sarà mai messo in discussione: l'allenatore Carlo Ancelotti.

De Laurentiis al San Paolo di Napoli

De Laurentiis: "Portiamo il nostro calcio altrove"

Il presidente del Napoli non poteva mancare alla riunione dell'ECA dove si sta disegnando il calcio del futuro prossimo. Non teme di prendere decisioni impopolari, serve un'altra mentalità per mettersi al passo con i tempi, fuori dalle logiche campanilistiche e con un orizzonte più ampio, che non faccia leva solo sulle scelte del cuore.

Il campionato - ha detto a Sky Sport - è qualcosa da salvaguardare, è l'identità culturale territoriale, tra l'altro frammentata. Un paese come l'Italia fonda la propria ricchezza sulle varie identità regionali e cittadine. Questo genera un principio di difficoltà. Un campionato che si giochi nel periodo feriale europeo potrebbe essere estremamente interessante. Come modularlo è un po' complesso, bisogna sedersi intorno a un tavolo con grande disponibilità, senza voler essere i primi della classe, cercando di capire le problematiche di tutti.

Aurelio De Laurentiis guarda con sommo interesse alla Cina e non ha paura a guardare alla terra d'Oriente come trampolino di lancio del calcio italiano e del suo Napoli. Impossibile costruire dei sogni con uno stadio troppe volto vuoto, soprattutto in certi periodi dell'anno. La vittoria di un club si costruisce prima di tutto sulle casse ben solide, carte alla mano nessun vero tifoso può sostenere il contrario.

Sono stato sempre attratto dalla Cina, mio nonno materno ha passato 15 anni in Cina, l'ho sempre seguita con interesse, anche cinematograficamente. Vi ricordate tutti i film di kung-fu, 'Cinque dita di violenza'... Penso che la Cina sia un Paese da frequentare, non so se sia corretto iniziare il campionato lì, perché è molto lontano. Direi che durante l'estate, quando tutti amano stare a mollo, quel momento che va dal 12 agosto al 1° settembre quando l'Italia si ferma, gli stadi sono semivuoti. Tanto vale portare il nostro calcio altrove. Se il PSG gioca la domenica a Parigi, Juventus-Inter potrebbe giocare il sabato nella capitale francese. Così come a Madrid potrebbe giocare un'altra partita del campionato italiano, idem a Monaco di Baviera, Londra e Roma. Sono cinque città straordinarie, dove se vanno a giocare dieci squadre italiane, gli stadi sarebbero pieni.

Cominciati i lavori ad Amsterdam per l’Assemblea Generale dell’ECA @ECAEurope. Aurelio De Laurentiis @ADeLaurentiis ha presieduto e coordinato i lavori del gruppo Marketing e Comunicazione #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zaqOPp2Hyu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 25, 2019

ADL firma una convenzione decennale per il San Paolo

Nel breve raggio temporale il Napoli deve affrontare anche il problema stadio San Paolo, senza dimenticare di avere un'identità territoriale da difendere ed esaltare. Se il calcio moderno ha orizzonti di calibratura europea, il popolo azzurro ha una identità regionale che, al pari di ogni tifoseria, rivendica con orgoglio e passione.

Andrò a firmare una convenzione di 10 anni, poi andrò a verificare se con il Comune sia possibile che mi lascino fare degli interventi economici per aggiustare il tiro e vedere come modificare questa convenzione in altro.

Regna un certo malumore nell'ambiente partenopeo per l'incapacità di costruire una squadra in grado di esaudire il sogno della tifoseria. ADL risponde da manager, con la consapevolezza di dover rispettare degli standard per evitare di chiudere il bilancio in rosso. Preferisce pensare ad un nuovo tragitto che quest'anno ha preso forma con Carlo Ancelotti e che necessita di tempo per portare a dei risultati concreti.

Innanzitutto è un problema di fatturato. Se io avessi il fatturato di qualche squadra inglese o spagnola forse vincerei tutti gli anni il campionato. Non c'è dubbio che Ronaldo faccia la differenza, ma non c'è dubbio che se cambi allenatore e questi vuole capire le capacità di ciascun giocatore, li devi far giocare e bisogna mettere in conto che con un modulo diverso qualche partita la perdi. Il mio percorso non è l'annualità. Il tifoso è tifoso ma non ragiona, sragiona, perché ha ragione lui a ragionare con il cuore, a voler vincere sempre e contro chiunque, soprattutto contro la Juve. Prima o poi ce la faremo, bisogna capire il prima e il poi... Se ho preso un allenatore che è venuto a Napoli, ama la città e ha detto di voler rimanere anche otto anni allora io lo voglio qui a vita. Sono sulla linea di Ferguson, l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società.

L'11 aprile il Napoli giocherà la partita più importante dell'era Ancelotti, l'andata dei quarti finali di Europa League, contro l'avversario più ostico che potesse incontrare. Ancora una volta la fortuna non ha giocato a favore del club di ADL in termini di sorteggio. Ma c'è la consapevolezza di poter fare bene se la squadra in campo saprà ripetersi ai livelli visti in Champions contro Liverpool e PSG.