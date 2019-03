La Corte d'Appello di Ginevra conferma la vittoria di Dovizioso in Qatar e la regolarità del dispositivo sulla Ducati GP19. Claudio Domenicali commenta la sentenza: "Chi diceva che volevamo imbrogliare ora stia zitto".

di Luigi Ciamburro - 26/03/2019 23:07 | aggiornato 26/03/2019 23:14

La sentenza della Corte d’Appello di Ginevra sullo spoiler Ducati era attesa per martedì e nella tarda serata la FIM ha emanato il tanto atteso comunicato ufficiale. La vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar è stata confermata e l’appendice montata sul forcellone posteriore della Desmosedici GP19 è da considerarsi regolare. Il verdetto finale era stato preannunciato dalle dichiarazioni di Massimo Rivola nel corso dell'Aprilia All Stars al Mugello, ma mancava l’ufficialità della notizia da parte della Federazione Internazionale.

Si chiude per il momento una delle pagine più intricate di storia della MotoGP, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Motomondiale per 16 lunghi giorni. Aprilia, Honda, KTM e Suzuki nella domenica del GP di Losail avevano presentato un reclamo contro l’appendice utilizzata sulle Ducati di Dovizioso, Petrucci e Miller. Lo Stewart Panel della FIM aveva respinto la protesta dei quattro team che, non soddisfatti dei chiarimenti, hanno deciso di rivolgersi alla Corte d’Appello di Ginevra, ai sensi dell'art. 3.3.3.2 dei regolamenti applicabili. A seguito dell'audizione a Mies, venerdì 22 marzo, la Corte d'appello della MotoGP ha emesso la sua decisione oggi 26 marzo e le parti in causa, FIM compresa, sono state informate nella serata di martedì 26 febbraio.

I team protestatari hanno ritenuto, con dati tecnici alla mano, che il dispositivo avesse principalmente funzione aerodinamica e quindi non conforme ai regolamenti tecnici della MotoGP. Ma la Corte d'appello, formata dai tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola, ha stabilito che gli appelli presentati dai quattro costruttori (Yamaha esclusa) sono ammissibili. Ma i risultati della gara sono confermati e dichiarati definitivi, mentre la richiesta di dichiarare l'appendice illegale e vietarne l'uso nelle gare future è respinta. Entro cinque giorni il 'cartello' dei quattro costruttori potrà presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport con sede a Losanna, ai sensi dell'articolo 3.9 del regolamento FIM World Championship Grand Prix 2019.

MotoGP, Domenicali: "Ducati imbrogliava? Ora fate silenzio"

Ducati approda in Argentina a testa alta e con una doppia vittoria in cassa. La prima in pista, conquistata da Andrea Dovizioso su Marc Marquez, la seconda nei palazzi della FIM, dimostrando l'alto spessore ingegneristico dei tecnici guidati da quel grande stratega di Gigi Dall'Igna. La Casa emiliana ha saputo muoversi nelle zone grigie del regolamento senza oltrepassarne i limiti, anche se resta qualche titubanza per l'assenza di una spiegazione tecnica da parte della Corte d'Appello. Non è escluso che prossimamente la Dorna prenda qualche provvedimento per rafforzare il sistema di controllo sulle novità presentate dai costruttori. Né è da escludersi che anche gli altri team MotoGP si muoveranno, ancora una volta, per copiare i dispositivi ideati dalla Ducati

A meno di un'ora dalla diffusione del comunicato ufficiale FIM, il primo a commentare la sentenza è stato Claudio Domenicali, a.d. di Ducati, sul suo profilo Twitter.

La Corte d'Appello della FIM ha ora confermato che il nostro dispositivo sul forcellone è pienamente legale. i punti conquistati in qatar sono salvi e il dispositivo potrà essere impiegato nelle prossime gare. Tuttavia dispiace che per ottenere questo risultato abbiamo dovuto spendere tempo e denaro con i legali e rivelare ai concorrenti le nostre conoscenze sul raffreddamento della gomma. Ducati è orgogliosa dell'ingegneristica italiana e della sua capacità di innovazione. Molte persone nelle ultime settimane hanno dichiarato che stavamo imbrogliando... Ora speriamo che restino in silenzio e provino a batterci in pista.