L'irlandese sorprende tutti, ma non troppo, annunciando l'ennesimo ritiro. Quanto ci sarà di vero stavolta? Che sia una mossa di marketing come nel 2016?

di Massimiliano Rincione - 26/03/2019 15:24 | aggiornato 26/03/2019 15:28

Non è il primo, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Conor McGregor, nelle scorse ore, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalle MMA per l'ennesima volta. Una mossa a sorpresa, ma neanche troppo conoscendo il carattere istrionico di Notorius, che già in passato aveva annunciato un presunto addio all'ottagono poi mai concretizzatosi. Questa volta, però, i toni utilizzati su Twitter sembrano essere più seri del solito, con l'intera scena delle mixed martial arts globali che adesso si interroga su quello che sarà il futuro del rappresentante della SBG Ireland.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

Era l'aprile del 2016, infatti, quando l'irlandese più famoso del mondo delle MMA aveva imprevedibilmente e improvvisamente annunciato un ritiro inatteso che gli costò l'estromissione dalla card stellare di UFC 200. Ovviamente il tutto non fu altro che una mera mossa di marketing, al tempo in cui McGregor aveva sì vinto il titolo pesi piuma contro José Aldo ma era anche stato sconfitto da Nate Diaz a UFC 196. Una mossa di marketing che, in quel periodo storico, fece gridare al genio, ma che adesso ci offre soltanto l'immagine appannata di un Notorius che potrebbe anche aver dato tutto quello che aveva al mondo ottagonale. Che fosse sufficiente o meno per i fan è ininfluente: sta di fatto che, quando si parlerà di MMA nel corso degli anni, il suo nome sarà sempre e comunque inciso lì, negli albi.

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2016

Una magra consolazione, certo, ma dando credito all'annuncio di McGregor non possiamo che constatare la sua volontà di ritirarsi dalle scene. Il tutto, però, va in controtendenza con le dichiarazioni di qualche giorno fa, quando si diceva pronto ad una chiusura della trilogia con Nate Diaz. Per questo, dal canto nostro, crediamo si tratti di un ennesimo tentativo di capitalizzare su di sé l'attenzione - ancor più del solito - nella speranza di attirare quanto più pubblico possibile in vista di un futuro PPV. McGregor che, però, potrebbe anche essersi stufato dei continui tira e molla su vari fronti, anche con UFC che, a quanto pare, non sembra essere disposta ad assecondare una sua richiesta specifica.

MMA, Conor McGregor si ritira: cosa c'è sotto?

Possibile, date le parole di Notorius nei giorni scorsi, che il tutto possa anche essere una mossa per spingere UFC ad assecondare una delle sue richieste più pressanti: cedergli parte delle quote azionarie della compagnia.

Non è un mistero, infatti, come Conor McGregor stia puntando a tutto ciò da un po' di tempo a questa parte: ciò gli permetterebbe di entrare a far parte di quel novero di azionisti famosi - la maggior parte portati dalla nuova proprietà WME IMG - in cui figurano personalità quali Silvester Stallone, Ben Affleck, Michael Bay, Serena Williams e Calvin Harris. Difficile, però, capire perché - stando sempre alle parole del fighter di Dublino - l'azienda sia così restia all'assecondarlo. Non resta che attendere ancora prima di scoprirlo, nella speranza che venga fatta chiarezza anche su quello che sarà il futuro sportivo di un McGregor sempre e comunque sulla cresta dell'onda.