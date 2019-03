Malta-Spagna, Luis Enrique non sarà in panchina per motivi familiari

Il ct delle Furie Rosse non sarà in panchina per "motivi familiari di forza maggiore”.

di Redazione Fox Sports - 26/03/2019 17:00 | aggiornato 26/03/2019 17:49

Non ci sarà Luis Enrique a guidare la Spagna contro Malta nel secondo match valido per il Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2020. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Norvegia, firmata da Rodrigo e Sergio Ramos, le Furie Rosse dovranno fare a meno della loro guida in panchina. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio spagnola con un comunicato ufficiale: "La RFEF vuole informare dell'assenza del tecnico Luis Enrique in occasione della partita che si giocherà questa sera a causa di motivi familiari di forza maggiore. Chiediamo discrezione e rispetto per la sua privacy". Allo Stadio Ta' Qali di La Valetta ci sarà quindi il secondo allenatore, Robert Moreno, uno degli storici collaboratori di Luis Enrique con cui lavora dai tempi del Barcellona B. ⚠️ OFICIAL | Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad.



El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo — RFEF (@rfef) March 26, 2019