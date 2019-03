Sostituirmi non era semplice per il Liverpool. Ricordo che arrivai a Londra ed ero sul punto di firmare quando mi chiamò Hodgson. In quel momento scoprimmo che ero l'Alex sbagliato. Fu divertente. Mi disse che se fossi tornato mi avrebbe riaccolto a braccia aperte, mi consigliò di fare ciò che mi sentivo di fare. E io decisi di firmare col Fulham

A Craven Cottage non sarebbe dovuto andarci lui ma un altro Alex. Proprio così. Roy Hodgson fece uno scambio di persona e avallò la cessione del giocatore sbagliato. A nulla servì la chiamata del tecnico al giocatore per annullare la trattativa:

Vendere il giocatore sbagliato. Proprio quello che è successo a Roy Hodgson, attuale manager del Crystal Palace che occupa la 14esima posizione in Premier League a +5 sulla zona retrocessione. I fatti risalgono all'estate del 2010, quando il tecnico classe 1947 decide di lasciare il Fulham - reduce dalla sconfitta in finale di Europa League contro l'Atletico Madrid - per firmare un triennale con il Liverpool e prendere il posto di Rafa Benitez.

