"Stavo per portare Kean al Milan a gennaio, ma la Juve ha fermato tutto. Con Leonardo eravamo già d'accordo". Queste le dichiarazioni di Mino Raiola, agente di Moise Kean, che si sono diffuse nella mattinata odierna. Un retroscena che il procuratore del classe 2000 avrebbe svelato in una chat su Facebook.

Su Twitter, però, lo stesso Raiola ha smentito categoricamente queste affermazioni: "Ho creato un account Facebook, così le persone - ha scritto Raiola - possono capire quali siano gli account fino e quale l'unico vero. Da anni ci sono stati account fake su Facebook e Linkedin col mio nome, è uno schifo".

Nessun affare sfumato, quindi. Kean non è stato vicino al Milan ma ha continuato a pensare esclusivamente alla Juventus. E alla Nazionale, con cui stasera giocherà la seconda partita di fila da titolare contro Liechtenstein nella speranza di andare ancora a segno.

