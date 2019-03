"Gli piaceva Martins. Felice che sia alla Juve, anche se la società non mi dà biglietti per andare allo stadio". Sulla politica: "Sono leghista, mi piace il pensiero di Salvini".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 26/03/2019 17:23 | aggiornato 26/03/2019 22:28

Rivelazione dell'Italia di Roberto Mancini, lentamente sempre più presente nel progetto Juventus, come le due reti realizzate due turni fa all'Udinese hanno confermato. Moise Kean è uno degli uomini copertina del momento nel panorama calcistico italiano. A raccontare l'attaccante classe 2000, ai microfoni della trasmissione "Un giorno da pecora" su Radio 1, è stato suo padre, Biorou Jean.

Nato a Vercelli il 28 febbraio 2000 da genitori ivoriani, Kean è a quota 7 presenze stagionali con la Juventus, condite da 3 reti e un assist. "Sono cittadino italiano dalla nascita, mi dispiace per chi non ha la cittadinanza anche se è nato qui" aveva spiegato dopo la rete in Nazionale contro la Finlandia. Cresciuto nel settore giovanile del Torino prima di passare in bianconero, lanciato in Champions League a 16 anni e mezzo, sul campo è maturato nella scorsa stagione a Verona, con 4 reti in 19 partite con l'Hellas. Non tutti sanno però che nel cuore del piccolo Moise c'era l'Inter.

A rivelarlo è stato suo padre sulle frequenze di Radio 1. La ragione della passione nerazzurra? Obafemi Martins, sgusciante attaccante nigeriano che ha giocato con l'Inter dal 2001 al 2006, segnando 49 reti. Nella crescita di Moise sul campo c'è però lo zampino del signor Biorou Jean Kean.

Quando andavo in giro con lui mio figlio mi diceva: "Ti prego, comprami la maglia di Oba Oba Martins". Da bambino però Moise giocava nel Toro, io l’ho mandato alla Juve perché sono tifoso bianconero

Moise Kean festeggia la prima rete in Nazionale nel 2-0 alla Finlandia a Udine

Papà Kean: "Moise alla Juve per sempre, anche se la società non mi dà biglietti per lo stadio"

Kean è solo ai primissimi passi nel calcio che conta, eppure il suo procuratore Mino Raiola sta cominciando a far sentire il peso del suo assistito, avviando le trattative per un adeguamento del contratto. Il papà di Moise, Biorou Jean, non ha dubbi sul futuro del figlio. Anche se con la Juventus c'è un curioso attrito riguardante i biglietti per assistere alle partite dei bianconeri:

Io lo voglio per sempre alla Juve, che è nel mio sangue: io sono nero e il mio sangue è bianco. Sono contentissimo, anche se ho un problema con la società: non mi danno più biglietti per andare allo stadio. Come mai? Io e la mamma di Moise siamo separati e lei voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Io dissi alla Juve che lo avrei fatto restare in Italia ma in cambio avrei voluto due trattori. Loro mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. Invece non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più.

Dalla Juventus alla Nazionale il passo è breve. Kean senior ha anche ripercorso l'emozione provata al momento del primo gol di suo figlio con la maglia dell'Italia allenata da Roberto Mancini: il 23 marzo 2019, c'è da esserne certi, resterà una data storica in casa.

Ringrazio Dio, è una gioia per tutta la famiglia. Quando ha segnato ho urlato "Bravo"!

Moise Kean in campo nell'ultima partita di Serie A con la Juventus contro il Genoa

"Balotelli è il giocatore preferito di Moise. Politica? Sono leghista e apprezzo Salvini"

Nelle parole del papà di Moise Kean, c'è spazio anche per due nomi che spesso occupano le prime pagine dei giornali, seppure in ambiti e per ragioni differenti: l'attaccante del Marsiglia Mario Balotelli e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel corso della chiacchierata è emerso anche che il primo è molto apprezzato da Moise, il secondo dal signor Biorou Jean: