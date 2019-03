Allarme Juventus: infortunio per Cristiano Ronaldo in Nazionale

Juventus, Cristiano Ronaldo: "Non sono preoccupato per l'infortunio"

Juventus, ansia per Cristiano Ronaldo: tutti gli infortuni in carriera

Con ogni probabilità Cristiano Ronaldo, come annunciato da lui stesso in zona mista, resterà fuori due settimane e sarà pronto per l'andata dei quarti di Champions League contro l'Ajax, in programma il 10 aprile all'Amsterdam ArenA. Salterà quindi l'Empoli (30 marzo), il Cagliari (2 aprile) e il Milan (6 aprile).

L'attesissimo bollettino medico è arrivato. All'indomani di Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni a Euro 2020, la Juventus ha pubblicato i risultati degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Cristiano Ronaldo , uscito al 30' del primo tempo per un problema alla coscia destra.

