E alla fine Mario Balotelli sbottò. L'attaccante del Marsiglia si è affidato a Instagram per sfogarsi e manifestare tutta la sua amarezza per i continui insulti ricevuti:

Non avete mai pensato - ha esordito Balotelli - che un giorno potrebbe esserci bisogno di me e io mi farò trovare pronto come lo sono sempre stato negli ultimi tre anni. Ma sono stanco di sentire alcuni di voi che continuano a insultarmi, denigrarmi e sottovalutrami. E se rifiutasi di andare in Nazionale?

Balo ha proseguito così:

Non sono un robot, né un'epidemia, né un deficiente. Spesso evito di rispondere per evitare problemi e tensioni inutili, ma sento e vedo tutto

Poi conclude:

Rispettatemi come io rispetto l'Italia e già saremmo a buon punto. Non pretendo di essere amato, coccolato e considerato un fenomeno, ma vi garantisco che potreste tirare fuori il meglio di me solo rispettandomi, anche perché non sto facendo niente per non esserlo Ve lo chiedo gentilmente prima di esigerlo