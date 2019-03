L'attaccante argentino è tornato a tutti gli effetti ad allenarsi con il resto del gruppo.

di Redazione Fox Sports - 26/03/2019 13:05 | aggiornato 26/03/2019 13:10

Durante la scorsa settimana si era allenato in maniera differenziata, oggi Mauro Icardi è tornato ufficialmente a correre con il resto del gruppo. L'attaccante dell'Inter fa così un altro passo verso il reintegro effettivo e mette nel mirino la partita contro la Lazio in programma domenica 31 marzo alle 20.30.

I giocatori a disposizione di Luciano Spalletti sono pochi. Mancano i nazionali che sono ancora in giro per il mondo e che solo nelle prossime ore faranno ritorno ad Appiano. Tra gli assenti anche Brozovic e Perisic, con i quali Icardi potrebbe avere un colloquio per mettersi definitivamente alle spalle qualsiasi problema.

Ad oggi ci sono ottime possibilità di vedere il numero 9 in panchina contro la Lazio. La maglia da titolare sarà indossata sempre da Lautaro Martinez, che stasera affronterà il Marocco in amichevole. Il Toro ha scavalcato l'ex capitano nelle gerarchie di Spalletti e non vuole fare nessun passo indietro.