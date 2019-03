Il difensore bianconero parla prima della sfida contro il Liechtenstein.

26/03/2019

Ancora una volta titolare. Moise Kean farà parte anche stasera del tridente scelto dal ct Roberto Mancini per Italia-Liechtenstein, sfida valida per il Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Proprio su di lui si è soffermato in conferenza stampa Leonardo Bonucci, suo compagno di squadra nella Juventus.

Kean è rimasto alla Juve e ha fatto bene. Prima di decidere ha parlato con me e Chiellini. Gli abbiamo consigliato di restare e lui ci ha dato ascolto. Allenarsi con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Douglas Costa o Dybala fa crescere bene, si migliora rapidamente. Ricordiamoci che ha appena 18 anni e come tutti i diciottenni sbaglia ancora qualcosina fuori dal campo. Ma adesso ha capito che le regole del gruppo vanno rispettate. Deve essere bravo in questo momento a reggere la pressione e spero possa dare delle grandi risposte

Bonucci ha poi parlato dei rischi che ci sono in una partita come quella contro il Liechtenstein:

L'errore che si può commettere è sempre lo stesso, ovvero quello di sottovalutare l’avversario. Servirà massima attenzione, sarà fondamentale riuscire a sbloccare subito la partita.

