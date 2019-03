Il figlio di Michael Schumacher guiderà la Ferrari e l'Alfa Romeo nei due giorni di test a Sakhir. Tanta felicità, però Mick deve prima pensare al debutto in Formula 2.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 26/03/2019 16:47 | aggiornato 26/03/2019 16:52

Tutto vero, tutto confermato ufficialmente: Mick Schumacher salirà sulla Ferrari SF90 nel test di Formula 1 previsto in Bahrein la prossima settimana. La scuderia di Maranello in queste ore ha confermato che il 20enne pilota tedesco guiderà la monoposto di Sebastian Vettel e Charles Leclerc martedì 2 aprile.

Il test prevede due giornate sul circuito di Sakhir, nella seconda il figlio di Michael Schumacher guiderà l'Alfa Romeo C38 di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. La cosa interessante è che il weekend in arrivo proprio in Bahrein si correranno sia il gran premio di Formula 1 che quello inaugurale del campionato mondiale di Formula 2, nel quale Mick debutterà con il team italiano Prema.

Saranno giornate molto intense per il giovane pilota, che nel gennaio 2019 è entrato nella Ferrari Driver Academy e che sogna di riuscire in futuro a ripetere le gesta del celebre padre. È consapevole di avere un cognome pesante, ma finora le pressioni non lo hanno condizionato e lui si sta impegnando al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Talento e personalità non gli mancano.

Mick Schumacher e Callum Ilott

Formula 1, Mick Schumacher sulla Ferrari SF90 nel test in Bahrein

Mick Schumacher è focalizzato innanzitutto sul proprio esordio nel campionato mondiale di Formula 2, però non può che essere entusiasta dell'annuncio ufficiale della sua partecipazione al test di Formula 1 in Bahrein. Un'occasione molto importante, anche se il cammino per approdare nel Circus è ancora lungo e tortuoso.

Sono ovviamente molto felice per questa opportunità e vorrei ringraziare Ferrari per aver pensato a me. Non vedo l’ora di godermi questa incredibile esperienza. Per ora però preferisco non pensare al test con Ferrari e Alfa Romeo Racing ma continuare a concentrarmi sul mio debutto F2. Fino a domenica preferisco pensare solo a questo.

Nella seconda giornata di test a Sakhir sarà il pilota titolare Vettel a guidare la vettura. Ma c'è un altro talento della Ferrari Driver Academy che sarà presto in azione con una monoposto di Formula 1. È Callum Ilott, 20enne britannico che partecipa anch'egli al campionato F2 e che sarà al volante dell'Alfa Romeo C38 nel rookie test di Barcellona (14-15 maggio). Il team principal Mattia Binotto è felice di vedere all'opera sia Schumi Jr che il collega.

Crediamo fortemente nel valore della Ferrari Driver Academy come programma formativo di alto livello per giovani talenti, e la scelta di avere promosso Charles Leclerc a pilota titolare lo dimostra. Siamo quindi molto contenti di offrire a Mick e Callum la possibilità di prendere contatto con la Formula 1. Mick, che abbiamo accolto a gennaio in FDA, e Callum, con noi dal 2017, sono certamente piloti in crescita e sono convinto che provare la SF90 in un contesto ufficiale come i test del Bahrain e di Barcellona possa essere molto utile in questa fase della loro carriera.