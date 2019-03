La Spagna batte Malta, clamorosa rimonta della Danimarca contro la Svizzera: da 3-0 a 3-3. Derby folle tra Norvegia e Svezia, pari tra Bosnia e Grecia. Vince l'Irlanda.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 26/03/2019 22:25 | aggiornato 26/03/2019 23:08

L'Italia archivia con facilità la pratica Liechtenstein e regala a Mancini la partita più prolifica della sua gestione. Al Tardini di Parma, finisce 6-0. Nel primo tempo dominio azzurro capitalizzato dalle reti di Sensi, Verratti e doppietta di Quagliarella su calcio di rigore. Nella ripresa non cambia il copione e arrivano anche i sigilli di Kean e Pavoletti. La Nazionale si assesta a quota sei punti nel girone J di qualificazione a Euro 2020.

Nel raggruppamento dell'Italia finisce 2-2 tra Bosnia e Grecia. A Zenica il primo tempo è tutto di marca bosniaca: al 10' segna Visca, dopo cinque minuti raddoppia Pjanic. La Grecia fatica a costruire e va a riposo sotto di due gol. Ma nella ripresa la squadra di Anastasiadis reagisce e comincia a mettere in difficoltà i padroni di casa. Il 2-1 arriva dagli undici metri con Fortounis. Dopo un minuto Pjanic viene espulso e la Grecia assedia l'area avversaria alla caccia del gol del pareggio che arriva all'85' con Kolovos.

Nell'altro match del girone J vince la Finlandia che infligge la seconda sconfitta in due partite all'Armenia. Jensen e Soiri firmano un successo importante, ma anche sofferto a dispetto del risultato netto. Cinica la nazionale scandinava, sprecona e poco organizzata in difesa quella caucasica che ora vede complicarsi tantissimo il suo cammino verso Euro 2020.

Getty Images Getty Images Euro 2020: clamoroso 3-3 tra Norvegia e Svezia

Euro 2020, vince la Spagna. Derby folle tra Norvegia e Svezia

Le Furie Rosse espugnano Malta e volano in testa al girone F con sei punti. La Spagna macina gioco, ma nel primo tempo fatica tanto a concretizzare e serve una bella giocata di Morata e la complicità del portiere maltese Bonello per sbloccare il risultato. Nel secondo tempo cambia poco o nulla: la squadra di Luis Enrique gioca, crea, ma fatica a segnare e allora ci pensa il solito Morata a mettere in ghiaccio il risultato con un colpo di testa perentorio su assist di Jesus Navas.

Nel gruppo della Spagna, derby sulle montagne russe a Oslo tra Norvegia e Svezia. La selezione di Lagerback gioca meglio e viene trascinata da un super Joshua King che prima con un tiro cross permette a Johnson di segnare la rete del vantaggio allo scadere della prima frazione, poi realizza il 2-0 con un colpo di testa che non lascia scampo a Olsen. Ma la Svezia riesce a trovare il 2-1 con Claesson che ribadisce in rete la ribattuta di Jarstein su rigore di Granqvist. Il gol dà una spinta nuova agli svedesi e fa ritrarre i padroni di casa: è il 70' e comincia un'altra partita. La Svezia attacca, la Norvegia difende. All'86' Quaison trova il jolly dai 25 metri, complice anche la deviazione di Nordtveit. Al 91' ribaltone Svezia: è ancora Quaison a regalare il 2-3 ai suoi con Claesson che fa quello che vuole sulla destra, mette al centro e trova la deviazione di pancia dell'ex Palermo. Finita? Macché! Al 97', all'ultima azione della partita, è Kamara a fissare il risultato sul 3-3 e far esplodere lo stadio di Oslo. La Svezia è seconda con 4 punti, la Norvegia è ferma a uno.

Ne approfitta la Romania che supera in scioltezza le Fær Øer a Cluj. Finisce 4-1 per la nazionale di casa ispirata dalla doppietta di Keseru e dai gol del palermitano Puscas e di Deac. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Svezia, la selezione di Cosmin Contra trova la prima vittoria in queste qualificazioni a Euro 2020 e sale al terzo posto nel girone con tre punti. Rimangono a zero punti invece le Isole Fær Øer.

Getty Images Euro 2020: la Danimarca fa l'impresa contro la Svizzera

Suicidio Svizzera, Danimarca da sballo e gode l'Irlanda

Un suicidio in piena regola quello della Svizzera che si fa rimontare tre gol dalla Danimarca. Al St.Jakob-Park di Basilea la nazionale allenata da Petkovic passa dopo 19' con l'atalantino Freuler che risolve un'azione rocambolesca in area. Nella ripresa gran gol di Xhaka che trova l'incrocio dei pali dai 25 metri e tris di Embolo che in rovesciata, da pochi passi, beffa ancora Schmeichel. È il 77' e la partita appare ormai chiusa. Ma il calcio è gioco che sfugge a ogni regola. La Danimarca che sembrava al tappeto, si rialza e batte un colpo con Jorgensen che di testa fa 3-1 all'84'. Passano 240'' e arriva il 3-2 di Gytkjaer che sfrutta l'assist di Dalsgaard e una lettura da horror della difesa elvetica. Ora i danesi ci credono davvero e al 93' trovano il gol del pareggio con Dalsgaard che regala il primo punto del girone alla Danimarca. Nella notte più folle degli ultimi anni.

Il 3-3 di Basilea fa sorridere, eccome, l'Irlanda che a Dublino la spunta contro una coriacea Georgia. Ai verdi allenati da McCarthy basta un gol nel primo tempo di Hourihane. L'Irlanda è ora capolista solitaria nel gruppo D con sei punti, davanti alla Svizzera ferma a quattro.

Tutti i risultati del martedì di qualificazioni a Euro 2020