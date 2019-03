Era l'uomo più atteso, diventa il più "anziano" a segnare in azzurro: il bomber classe 1983 guida la Nazionale nel 6-0 del Tardini.

di Stefano Fiori - 26/03/2019 22:39 | aggiornato 26/03/2019 23:12

Bis per l'Italia in queste qualificazioni per Euro 2020, nella serata della doppietta di Fabio "Highlander" Quagliarella. Al Tardini di Parma è grande festa azzurra: sei gol al Liechtenstein e altri tre punti, dopo la vittoria di sabato con la Finlandia. La Nazionale fa il pieno in questa prima tornata, sale a quota 6 e si gode il primo posto solitario nel Gruppo J. L'impegno era tutt'altro che proibitivo, ma Roberto Mancini può sorridere lo stesso per un successo rotondo e convincente.

E poi c'è un recordman da celebrare: con la sua doppietta – entrambe le reti su calcio di rigore – Quagliarella diventa il giocatore più "anziano" a segnare con la maglia dell'Italia. A 36 anni e 54 giorni, il bomber della Sampdoria supera in questa speciale classifica Christian Panucci: l'ex difensore era andato in gol a "soli" 35 anni e 2 mesi.

Come in cortocircuito anagrafico, quella di Parma è anche la notte della conferma per Moise Kean: secondo centro di fila per il classe 2000 della Juve, alla sua età nessuno aveva mai calato il bis con la Nazionale. Ad aprire il match, la prima gioia azzurra per Stefano Sensi. E poi il ritorno al gol di Marco Verratti, che non segnava con l'Italia da oltre sei anni, fino al sigillo finale di Leonardo Pavoletti: per il centravanti del Cagliari, esordio e rete. Andiamo a scoprire allora le pagelle degli uomini di Roberto Mancini, in questa seconda uscita per le qualificazioni a Euro 2020.

La prima gioia azzurra non si scorda mai: Stefano Sensi festeggia il gol del vantaggio con il Liechtenstein

Euro 2020, le pagelle di Italia-Liechtenstein

Italia (4-3-3): Sirigu 6; G. Mancini 6.5, Bonucci 6.5 (79' Izzo sv), Romagnoli 6.5, Spinazzola 7; Verratti 7, Jorginho 6.5 (57' Zaniolo 6), Sensi 7; Politano 6.5, Quagliarella 7.5 (72' Pavoletti 6.5), Kean 7. Allenatore: R. Mancini 7.5.

Liechtenstein (4-4-2): B. Büchel 5; Wolfinger 4, Kaufmann 4.5, Hofer 5, Göppel 5.5; Sele 5 (46' Malin 6), Polverino 5, Wieser 5, Kühne 5 (68' Meier 5.5); Hasler 4.5, Salanovic 4.5 (82' M. Büchel sv). Allenatore: Kolvidsson 5.

I migliori

Quagliarella 7.5

Avevate dubbi sul fatto che segnasse? Due rigori facili facili, anche troppo per uno che ha fatto dell'acrobazia il suo credo. Tanto basta per consegnarlo alla storia della Nazionale: con 36 anni e 54 giorni, è il goleador azzurro più vecchiotto di sempre. E pensare che l'ultimo centro risaliva al settembre 2010: uno scherzo del destino, per un bomber così continuo. Il rigorista Jorginho gli cede l'onore dei penalty, il Tardini si alza in piedi al momento della sua sostituzione: da Bolzano a Lampedusa, tutti vogliono bene a Quaglia.

Verratti 7

È sempre più il faro dell'Italia ideale del Mancio. Il gol al 32' è splendido e vale per lui la seconda firma azzurra: interrompe un digiuno che durava dal febbraio 2013, contro l'Olanda. Procura poi il secondo rigore allo scadere del primo tempo. Ma la magia più bella è forse il quadruplo dribbling che esibisce dopo 12 minuti: quando fa così, è un giocatore di un'altra categoria.

Kean 7

Stessa domanda di prima: pensavate forse che non segnasse? Essere il primo 2000 a segnare in Nazionale non gli bastava, vuole anche diventare il più giovane di sempre a realizzare due gol di fila. Ci riesce nella ripresa, dopo che nel primo tempo aveva fatto tremare la traversa. È un cannoniere autentico, ma sa muoversi a meraviglia anche come ala: che talento.

Sensi 7

Segna di testa, lui che è il più "piccolino" in campo. Stefano Sensi festeggia il suo primo gol in Nazionale, alla sua seconda da titolare (la prima in gare ufficiali, dopo l'amichevole di novembre con gli Usa). Non fa rimpiangere Barella, è propositivo e calcia pure gli angoli.

Spinazzola 7

Come scende Leonardo su quella fascia sinistra. Sì, per carità, gli avversari non saranno irresistibili, ma l'esterno della Juventus è sempre in completo predominio del campo. Serve l'assist per il gol di Sensi, cerca il gol personale con un pallonetto morbido morbido a inizio ripresa.

Gli altri azzurri

Sirigu 6

Gli mettiamo il voto solo per quella parata centrale su Polverino al 43'.

G. Mancini 6.5

Buon esordio in azzurro per il difensore dell'Atalanta, altro talento lanciato in Nazionale da Mancini.

Bonucci 6.5

È il veterano della difesa, dirige la manovra in totale serenità. Qualche fischio al momento dell'uscita dal campo, lui risponde solo ai tanti applausi.

Romagnoli 6.5

Pochi grattacapi per il rossonero, che si diverte anche a proporsi davanti.

Jorginho 6.5

La "giocata" più bella la mette a segno quando lascia a Quagliarella la gioia di segnare su rigore.

Politano 6.5

Tra quelli che non segnano, è quello che l'avrebbe meritato di più. Crea tanto, non trova la gioia personale. Ma ottima prova per l'ala dell'Inter.

dal 57' Zaniolo 6

Entra nella ripresa, sfiora subito l'occasione da gol. Nella qualificazioni a Euro 2020, avrà modo di farsi vedere anche da titolare.

dal 72' Pavoletti 6.5

Fa il suo esordio, dopo tante convocazioni e panchine, e segna subito. Meglio di così, Pavoloso.

dal 79' Izzo sv

È il 18° esordiente della gestione Mancini. A 27 anni, una soddisfazione attesa e meritata.