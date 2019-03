Al termine della sfida vinta in casa del Montenegro il ct Southgate denuncia le offese nei confronti di Rose. A rincarare la dose ci pensa Sterling sui social.

0 condivisioni

di Simone Cola - 26/03/2019 11:28 | aggiornato 26/03/2019 11:33

La corsa delle qualificazioni è appena cominciata, ma la sensazione è che dal 7 al 12 luglio del prossimo anno, date in cui si giocheranno le semifinali e la finale di Euro 2020 a Londra, l'Inghilterra possa tranquillamente essere inserita nel novero delle favorite e che sia tutt'altro che improbabile che proprio a Wembley i Tre Leoni possano tornare a vincere qualcosa dopo l'unico alloro mondiale datato 1966.

Saldamente in testa nel Gruppo A, dopo aver steso 5-0 la Repubblica Ceca a Londra l'Inghilterra si è ripetuta ieri in casa del Montenegro che pure si era portato in vantaggio con Vesovic prima di essere travolto dalle reti di Keane, dalla doppietta di Barkley e dai sigilli di Kane e Sterling. Una straordinaria prestazione che però ha avuto una coda polemica quando al termine della gara il ct inglese Gareth Southgate si è presentato in sala stampa dicendosi pronto a denunciare il pubblico di Podgorica per gli insulti razzisti rivolti ai suoi giocatori.

Non ho dubbi su cosa sia successo, so quello che ho sentito con le mie orecchie: un insulto razzista nei confronti di Rose verso il finale di gara, una cosa inaccettabile che chiaramente denunceremo a chi di dovere. I nostri giocatori devono sentirsi supportati, devono sapere che hanno le spalle coperte, che ci siamo. Cosa potrei fare di più? Non sono io a decidere, io sono solo un bianco di mezza età che parla di razzismo, voglio solo che i miei calciatori si divertano a giocare.

Al termine della gara vinta in casa del Montenegro l'intera squadra inglese ha denunciato i cori razzisti ricevuti dai giocatori di colore da parte del pubblico presente allo Stadion Pod Goricom.

Euro 2020, Sterling contro i razzisti: "Idioti che hanno rovinato una bella serata"

L'insulto denunciato da Southgate è arrivato verso la fine della gara, quando Rose è stato ammonito dopo uno scontro con Boljevic, ma diversi corrispondenti inglesi avevano riferito che già dai primi minuti di gioco il terzino era stato oggetto di insulti "disgustosi" ogni volta che entrava in possesso del pallone. Recuperato il risultato sul campo, l'Inghilterra ha definitivamente archiviato la pratica con il 5-1 firmato da Sterling, che ha esultato in modo polemico a causa degli insulti ricevuti a sua volta dal pubblico del Pod Goricom.

Insulti razzisti, che l'attuale capocannoniere delle qualificazioni a Euro 2020 - insieme all'israeliano Zahavi con 4 gol - ha ribadito con un post sui social network e poi alle videocamere della BBC.

Un paio di idioti hanno rovinato una fantastica serata, ed è molto triste trovarsi qui a parlare di loro dopo una così bella vittoria. L'Inghilterra è un Paese eterogeneo, abbiamo molte facce diverse, la mia reazione era un messaggio: posso fare soltanto questo, la Football Association può fare soltanto questo. Sta a chi prende le decisioni intervenire correttamente.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019

Un concetto ribadito anche da Declan Rice, mediano del West Ham a lungo conteso tra Irlanda e Inghilterra e che contro il Montenegro a vent'anni ha giocato la sua seconda gara con la Nazionale dei Tre Leoni, la prima da titolare. Uno dei volti nuovi della squadra di Southgate che punta a vincere Euro 2020 è netto nella condanna e sembra anche un po' scoraggiato.

Quanto accaduto è inaccettabile, spetta a UEFA e Football Association affrontare questa cosa. Non è giusto, noi siamo venuti fin qui per giocare una partita di calcio, abbiamo avuto rispetto e ne meritavamo altrettanto. Danny era molto deluso, dobbiamo fare di più ma non so davvero cosa: ci sono tante campagne anti-razziste, ma poi vieni in posti come questo e senti di essere ancora all'inizio.

È infine intervenuto Callum Hudson-Odoi, raccontando di avere chiaramente sentito dei versi da scimmia nei confronti suoi e di Rose durante la gara.