Entrambi di Parma, hanno vinto a distanza di una settimana il ticket per volare in Russia al Main Event. Una storia incredibile. E del poker in Italia spiegano: "Ci sono pochi circoli".

di Francesco Maria Bizzarri - 26/03/2019 07:00 | aggiornato 26/03/2019 11:05

Capita anche di trovare due italiani all’EPT di Sochi. Ragazzi di Parma, Andrea Ferrari e Pier Domenico Verrelli, che per puro caso hanno vinto due Spin&go e la possibilità di giocarsi il Main Event sino alla fine. Il caso ha voluto questo: due amici con la passione per il poker che tentano l’impresa nell’evento russo organizzato da PokerStars.

Al momento della vittoria del piccolo torneo online, nessuno ci credeva. E invece via a preparare la valigia in vista di una settimana all’insegna del gioco nella cittadina russa tra mare e montagna.

All’EPT si sogna in grande. Ci sono quei 150mila rubli garantiti come premio vittoria al Main Event, il torneo re del circuito. Magari emulare uno come Ramon Colillas, lo spagnolo anche lui presente in Russia che alle Bahamas si è aggiudicato i 5 milioni di dollari in palio. E prima di questo trionfo era un giocatore non pro, amante solo del poker online e di qualche torneo live. Andrea e Pier Domenico tentano la fortuna.

È una storia particolare quella di Andrea Ferrari e Pier Domenico Verrelli. Trentatré e trentaquattro anni, amici da una vita e con la passione del poker in comune. È Andrea il primo a volerci provare per volare all’EPT di Sochi:

Mi sono iscritto al torneo online. Ho giocato e vinto. Alla fine mi è uscito il messaggio per volare al casinò di Sochi: non ci credevo. Pensavo che la vittoria ti desse la possibilità di partecipare ad un altro torneo satellite. Invece era tutto vero: il pacchetto comprende una settimana qui in Russia a spese di PokerStars, un sogno. Per noi è la prima volta in un grande evento come questo.

Nella vita uno fa l’assicuratore, l’altro organizza serate. A Parma c’è un circolo per divertirsi e allenarsi, anche se spesso si gioca online. Da Andrea a Pier Domenico, che appena viene a conoscenza delle sorti dell’amico, si siede al computer e tenta:

Dopo una settimana ci ho provato io. Tutti tornei, ne ho fatti 5 o 6 da 15 euro. Poi è capitato anche a me: mandavo gli screenshot ad Andrea perché ero in ansia. Ed è successo: vittoria e biglietto per Sochi. Incredibile: due amici che vincono un ticket è un caso rarissimo. Nessuno ci credeva.

Il movimento del poker italiano

Si gioca a poker nel nostro Paese? Sì, ma non moltissimo. Andrea e Pier Domenico, oltre che al pc, si ritrovano nell’unico circolo di Parma.

Abbiamo iniziato a giocare online insieme circa 10 anni fa. Qualche volta nei club della nostra città perché prima ce ne erano di più. Sappiamo di un circolo grande a Milano, a poco più di un’ora da noi, ma non siamo mai andati.

Il poker è gioco per ragazzi dai 30 anni in su. Una generazione che ha scoperto il boom grazie alle partite che mostravano in TV. Grazie pure ai primi tornei italiani online. I millennials non giocano soprattutto perché non conoscono questa realtà. Pier Domenico continua:

Non ci gioco moltissimo, per me è un passatempo. Spesso partecipo la sera, ma capitano dei mesi in cui sono totalmente lontano da questa realtà. Gioco tornei da 10 euro, 15 euro, anche 50 euro. Per me è divertimento, niente più.

Eppure sapere che a Sochi c’è lo spagnolo Ramon Colillas, uno venuto dal nulla che poi ha sbancato vincendo 5 milioni di dollari, ti fa sperare sino alla fine al trionfo. Pier Domenico ci ha giocato anche insieme:

Eravamo allo stesso tavolo, ha coraggio ma pure fortuna. Cosa faccio se vinco tutti quei soldi? La maggior parte li investo, gli altri me li godo un po’.

Andrea invece ha già le idee chiare: