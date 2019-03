Conor McGregor accusato di violenza sessuale

Nel giorno del suo addio alle arti marziali miste, Notorious viene coinvolto in un’accusa di abusi da parte di una donna. No comment da parte dei suoi avvocati.

26/03/2019

Ha davvero del clamoroso la notizia diffusa dal New York Times: Conor McGregor, la più grande stella degli ultimi anni in UFC, fresco di addio alle arti marziali miste, sarebbe sotto inchiesta in Irlanda. Secondo le indiscrezioni fatte trapelare da ben quattro persone che hanno a che vedere con le indagini, una donna - scrive il prestigioso quotidiano statunitense - lo ha accusato di violenza sessuale lo scorso dicembre.

Al momento, è corretto sottolinearlo, Conor McGregor non è stato accusato di alcun crimine. Seguendo il solito protocollo nelle indagini penali in Irlanda (così come accade del resto in gran parte dell'Europa), un’accusa formale non segue necessariamente un arresto.

McGregor è stato già fermato dalle forze dell’ordine a gennaio: in quell’occasione era stato interrogato e rilasciato in attesa di ulteriori indagini. Le accuse provenienti dalla donna non sono state dimostrate e il fatto che un'indagine continui non implica che Notorious sia necessariamente colpevole di un crimine.

L’inchiesta però è ancora in fase di evoluzione e uno degli avvocati di Conor McGregor, interrogato sull’argomento dal New York Times, ha preferito evitare di rispondere. Proprio oggi l’atleta irlandese si era preso le prime pagine sportive di tutto il mondo per il suo inaspettato annuncio su Twitter, in cui aveva spiegato di volersi ritirare ufficialmente dal mondo delle arti marziali miste.

Subito dopo erano cominciate inevitabilmente tantissime speculazioni su quali potessero essere i motivi alla base di questa sua decisione e quale potesse essere il prossimo futuro professionale di uno degli atleti più pagati del pianeta.

Anche dal mondo del wrestling, e della WWE in particolare, ci sono stati dei primi approcci da parte del suo connazionale Finn Balor e dell’ex campionessa UFC Ronda Rousey. Conor McGregor era stato “invitato” a far parte di WrestleMania 35, in programma il prossimo 7 aprile a New York. Questo contrattempo potrebbe rallentare un po’ i suoi programmi futuri.