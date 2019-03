Il difensore del Barcellona e l'attaccante visto in Italia con le maglie di Roma e Milan guidano la selezione catalana alla vittoria in un'amichevole dall'altissimo valore simbolico.

0 condivisioni

di Simone Cola - 26/03/2019 12:37 | aggiornato 26/03/2019 12:42

Buona la prima per la Catalogna di Gerard Lopez, che supera 2-1 il Venezuela in un'amichevole dal fortissimo contenuto politico e dall'alto valore simbolico. Buona la prima anche se prima, ufficialmente, non è: la selezione catalana esiste dall'inizio del XX secolo e ha fatto il suo debutto internazionale addirittura nel 1912 (sconfitta 7-0 dalla Francia) ma per la prima volta nella serata di lunedì è scesa in campo durante una finestra FIFA dedicata alle Nazionali, un chiaro segnale di quell'indipendenza dalla Spagna da tempo reclamata e mai concessa.

Dopo due anni di fortissime tensioni politiche, dopo il famoso referendum sull'indipendenza giudicato incostituzionale dal governo di Madrid, la Catalogna torna in campo in una finestra non casuale e in un luogo fortemente rappresentativo, l'Estadi Montilivi di Girona, città del leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont, in esilio e ricercato dalle autorità spagnole. Lo fa con numerose stelle - spiccano il difensore del Barcellona Gerard Piqué e l'attaccante dello Stoke City ed ex-canterano blaugrana Bojan Krkic - e contro un Venezuela dove le acque sono decisamente agitate.

Dopo aver clamorosamente sconfitto l'Argentina di Messi, infatti, il ct Rafael Dudamel ha minacciato le dimissioni in seguito a quelle che a suo dire sono ingerenze politiche nei confronti di una selezione che rappresenta un Paese diviso tra il presidente Nicolas Maduro e l'autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidó. A questo si aggiungono le polemiche espresse via social dal centrocampista del Torino Tomas Rincon, che nelle ore precedenti la gara si lamenta dello sponsor tecnico colpevole di non aver fornito le maglie da gioco se non all'ultimo momento, stampate alla bell'e meglio.

Gerard Piqué, difensore del Barcellona: ha scatenato grandi discussioni la sua scelta di ritirarsi dalla Nazionale spagnola per poi accettare la chiamata della Catalogna.

Catalogna, vittoria storica: 2-1 sul Venezuela firmato da Bojan e Puado

Per fortuna alla fine si gioca anche a calcio, e la Catalogna - pur privata di diversi elementi, tra cui spicca Xavi, a cui il proprio club di appartenenza ha negato il permesso di giocare - dimostra di essere una gran bella squadra: Gerard (ex-talentuoso centrocampista per Barcellona, Valencia e Monaco) schiera i suoi con un 4-3-3 dove spiccano ovviamente Piqué e Bojan ma dove sono presenti anche Aleix Vidal e Marc Bartra, terzino e centrale difensivo rispettivamente di Siviglia e Betis (entrambi con trascorsi al Barcellona) mentre qualcuno si ricorderà anche del terzino sinistro Didac Vila, comparsa al Milan e oggi all'Espanyol.

Nella girandola di cambi scenderanno in campo anche il talentuoso canterano blaugrana Riqui Puig, l'ex-Barça e idolo locale Marc Muniesa, il mancino Cucurella (del Barcellona, piace al Milan) Oriol Romeu e il giovane talento offensivo Javi Puado, che proprio nel finale segna il gol della vittoria per la selezione di casa dopo il vantaggio firmato da Bojan e il quasi immediato pareggio a opera di Rosales.

Finisce 2-1, è una vittoria che rimarca l'orgoglio indipendentista del popolo catalano e che genererà sicuramente polemiche e dibattiti tra chi ritiene che l'autodeterminazione sia sacrosanta e chi invece giudicherà la Catalogna la selezione inesistente di un Paese inesistente, linea quest'ultima adottata da FIFA e UEFA che ieri, a Girona, hanno ricevuto un vero e proprio guanto di sfida. La gara è stata accompagnata da numerosi cori anti-spagnoli, stigmatizzati alla fine dei 90 minuti di gioco da Gerard Piqué, già al centro delle polemiche per la decisione di ritirarsi dalla Spagna per poi giocare con la Selecció Catalana.