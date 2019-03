Hanno parlato tutti del caso Mauro Icardi, ma proprio tutti. Non poteva mancare la sorella di Wanda Nara, Zaira, che ha difeso a spada tratta la moglie agente dell'ex capitano dell'Inter:

Ciò che è successo a Icardi è tutto per volere dell'Inter. Succede che i club mettano da parte un giocatore per dimostrare la loro forza, come se dicessero: "Hai chiesto di più? Allora ti tolgo la fascia". Questo ha fatto l'Inter

Zaira ha proseguito così al programma TV "We can talk":

Wanda in tutti questo non c'entra nulla, non è colpa sua se Mauro non gioca. In ogni caso le decisioni le prendono insieme, non si fa nulla che Mauro non voglia