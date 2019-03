Solo per soldi: come funziona la lotta segreta al Calcioscommesse

Chi corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si tratta di un reato che riguarda eventualmente aziende che immettono sostanze pericolose per la salute pubblica, mentre qui ci si riferiva a uno spogliatoio. Fu quel reato a consentire l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ora, a distanza di otto anni, ci siamo liberati di un peso: parlando di diritto, non di altro

Così ha parlato il suo avvocato, Luca Curatti, che è stato intercettato dall'Ansa e ha spiegato il motivo per cui non era ipotizzabile l'articolo 440 del codice penale di cui Paoloni doveva rispondere:

Marco Paoloni è stato assolto perché "il fatto non sussiste". L'ex portiere della Cremonese era accusato di aver messo di nascosto del sonnifero (il Minias) nelle borrace dei suoi compagni di squadra all'intervallo della partita di Serie C - giocata il 14 novembre 2010 - tra Cremonese e Paganese.

