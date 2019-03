L'esterno gallese saluterà la capitale spagnola in estate con direzione Germania o Inghilterra, dove il Tottenham vorrebbe provare a riportarlo a casa.

di Andrea Bracco - 26/03/2019 10:15 | aggiornato 26/03/2019 10:20

Il Real Madrid del futuro dovrà fare a meno di Gareth Bale. Nonostante il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina dei Galacticos, l'avventura dell'esterno gallese alla Casa Blanca sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. Bale non rientra più nei piani della società e, nonostante le dichiarazioni di facciata, sarà uno dei primi giocatori a essere sacrificato nella prossima sessione di calciomercato.

Nonostante abbia passato nella capitale spagnola gli ultimi sei anni di carriera, il feeling con l'ambiente non è mai sbocciato definitivamente. I motivi sono molteplici: limiti suoi, di sicuro, ma anche la presenza di un Cristiano Ronaldo che in epoca moderna ha fagocitato l'attenzione su di sé, distogliendola da tutto ciò che gravitava attorno al Real Madrid. Questo è un fattore che va considerato e, soprattutto, che mette in evidenza i limiti caratteriali di un calciatore arrivato sotto ben altri auspici.

Sembra infatti passato pochissimo tempo da quando il Santiago Bernabeu si riempiva per accoglierlo nella sua nuova casa, con Florentino Perez che ai tempi staccò un assegno da oltre 100 milioni di euro per strapparlo al Tottenham, permettendo agli Spurs di mettere a bilancio una delle più grandi operazioni dell'intera storia del club londinese. Cresciuto e lanciato dal Southampton, Bale ha lasciato la casa madre nel 2007 dopo aver appena compiuto 18 anni: da lì è cominciata un'ascesa continua e decisa, che ha portato il Real a investire su di lui. A oggi, con la maglia delle Merengues il gallese ha messo insieme più di 200 presenze e scollinato di recente quota 100 gol segnati.

Gareth Bale in azione con il Galles: l'esterno del Real Madrid partirà la prossima estate

Ma questo è il passato. Il futuro invece vede Bale al centro di numerose voci. Quella più insistente si protrae da anni e vede il ragazzo accostato al Manchester United. I Red Devils seguono l'esterno nato a Cardiff da diverso tempo e quest'estate, finalmente, potrebbero avere l'occasione per affondare il colpo in maniera decisiva. Resta da capire quanto il Real Madrid sia deciso a chiedere per disfarsene, considerando il fatto che dalla sua cessione entreranno soldi utili da reinvestire tassativamente in un top player.

Secondo il quotidiano spagnolo As, Florentino avrebbe sparato una cifra fuori da ogni logica di calciomercato, una richiesta che sfiorerebbe i 150 milioni di euro. Ovviamente si tratta di valori fuori dalla norma, soprattutto se consideriamo che si parla di un giocatore alle soglie dei 30 anni che, davanti a sé, non ha ancora molte annate buone. Nonostante ciò però Bale ha davvero tanti estimatori: per esempio, il Tottenham vorrebbe riportarlo a casa per consegnare a Pochettino quel giocatore in grado di spaccare le partite dal nulla del quale gli Spurs al momento sono sprovvisti.

In tal senso, il discorso legato al gallese potrebbe rientrare in una trattativa di calciomercato più ampia, visto che al Real Madrid interessano Dele Alli, Harry Kane e soprattutto Cristian Eriksen. L'asse con Londra è caldo da tempo, le società si parlano frequentemente e i rapporti sono molto buoni: basterà tutto ciò per limare un pochino le richieste dei Blancos? Vedremo, ma nel frattempo Bale sarebbe molto stuzzicato dall'ipotesi di tornare in quella che per sei anni è stata la sua casa, dove riabbraccerebbe un ambiente che di fatto non lo ha mai dimenticato.

La terza via porta dritta in Germania, dove il Bayern Monaco avrebbe individuato in lui l'esterno ideale da consegnare a Kovac per rinforzare il tridente bavarese. Con Arjen Robben e Frank Ribery agli sgoccioli di carriera, portarsi a casa un elemento di questo spessore ed esperienza internazionale sarebbe molto importante per una squadra che, in vista della prossima stagione, si sta rinnovando molto. La dirigenza del Bayern ha già fatto sapere che non si baderà a spese, quindi nessun obiettivo può essere escluso a priori. Nemmeno Bale, per il quale il Real Madrid pretende la luna, consapevole di trovare chi sarà disposto a dargliela.