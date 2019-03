Secondo i media spagnoli, il francese avrebbe già contattato il tecnico dei Blancos e spingerà per la cessione con il PSG. Nell'affare anche Isco e James Rodriguez?

di Daniele Minuti - 26/03/2019 11:30 | aggiornato 26/03/2019 11:35

Il Real Madrid ha ufficialmente iniziato la sua opera di rifondazione piazzando già il primo colpo di calciomercato per la prossima stagione, cioè l'arrivo di Militao dal Porto che sarà pagato circa 50 milioni di euro. Ma la campagna acquisti dei Blancos in estate si preannuncia faraonica.

Se Florentino Perez ci ha insegnato qualcosa nei suoi tanti anni alla guida del club spagnolo è che dopo un'annata deludente come quella che si sta per chiudere, non bada a spese pur di riportare le Merengues sul tetto del calcio mondiale. E il primo dei suoi obiettivi di calciomercato sembra essere Kylian Mbappé.

Ieri France Football ha svelato che il Real Madrid sarebbe pronto a rendere il giocatore del Paris Saint-Germain l'acquisto più costoso della storia del calciomercato (si parla di un'offerta da 280 milioni di euro ai parigini). Ma oggi arrivano notizie contrastanti sul futuro del talento francese.

La prima pagina di Marca oggi rivela che il Real Madrid non avrebbe l'intenzione di spendere così tanti soldi per Mbappé, mentre As rilancia la versione di France Football aggiungendo un protagonista importante alla telenovela: Zinedine Zidane.

Il "nuovo" allenatore dei Blancos sarebbe sceso in campo di persona per questa trattativa e stando alla versione di Eduardo Inda della trasmissione televisiva El Chiringuito, Mbappé avrebbe già parlato con Zizou del suo possibile approdo a Madrid.

Il 20enne ha spiegato al tecnico che il suo desiderio è passare al Real Madrid e che proverà a parlare direttamente con Nasser Al-Khelaifi per chiedergli di essere ceduto in estate. In questa operazione di dimensioni titaniche potrebbero entrare 2 esuberi delle Merengues come Isco e James Rodriguez.

Entrambi hanno avuto una stagione molto difficile sotto le gestioni Lopetegui e Solari e nonostante il ritorno in panchina di Zidane, potrebbero essere usati come contropartite tecniche gradite al PSG che a breve dirà addio a Rabiot in scadenza di contratto. Ora c'è solo da aspettare visto che questi sembrano solo i primi capitoli di quella che sembra la trattativa che scalderà il prossimo mercato estivo.