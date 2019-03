I bianconeri guardano nella Capitale in cerca dei prossimi rinforzi: Manolas è un affare, Zaniolo una suggestione. Ma il nome nuovo è Pellegrini.

di Andrea Bracco - 26/03/2019

In attesa di capire il proprio destino europeo e con uno Scudetto già in tasca, la Juventus comincia a studiare le mosse in vista della prossima stagione. Il calciomercato sarà al centro dell'attenzione da parte della dirigenza bianconera, il cui obiettivo principale sarebbe quello di trattenere tutti i big e aggiungere qualche rinforzo funzionale in grado di far fare il definitivo salto di qualità a una squadra che già oggi può ragionevolmente pensare di sedersi al tavolo con le altre big del continente.

L'attenzione di Fabio Paratici in questi giorni è rivolata particolarmente in Olanda, paese in cui gioca l'obiettivo numero uno per la difesa: si tratta di Matthijs De Ligt, centrale classe 1999 sul quale c'è la forte concorrenza del Barcellona. Qualora non si riuscisse a mettere le mani sul talento dell'Ajax, in casa juventina si virerebbe decisi su Ruben Dias, interessante difensore portoghese e leader della retroguardia del Benfica. Al profilo giovane, che sicuramente arriverà, la Juventus però vorrebbe aggiungere un innesto di esperienza.

Dopo le voci arrivata da Madrid, secondo le quali sarebbe stato manifestato un interesse per il montenegrino Stefan Savic, le attenzioni della società piemontese si sono concentrate sulla sponda giallorossa di Roma. Nella Capitale gioca uno degli interpreti del ruolo più forti di tutta la Serie A: ovviamente stiamo parlando di Kostas Manolas, nazionale greco 27enne che per stipendio e costo del cartellino rientrerebbe in pieno nei canoni bianconeri. Al momento il centrale romanista ha un contratto che scade nel 2022, ma il club ha fretta di rinnovarglielo per non rischiare di perderlo a prezzo di saldo.

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo festeggiano un gol contro il Porto: i due talenti della Roma piacciono alla Juventus

Calciomercato Juventus, tris di nomi dalla Roma per il futuro: c'è Manolas

Già, perché l'attuale vincolo dice che dietro al pagamento di 36 milioni di euro Manolas può partire senza che la Roma possa dire nulla. A tanto ammonta infatti il valore di una clausola rescissoria che, in passato, ha già portato diversi problemi nella gestione del calciatore: due anni fa, per esempio, il greco aveva praticamente firmato con lo Zenit di San Pietroburgo e solo un fraintendimento sull'ingaggio aveva fatto saltare definitivamente la trattativa di calciomercato.

Oggi invece la situazione è differente: la Roma sa che da un momento all'altro l'addio sarà inevitabile, soprattutto se la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In tal senso anche Claudio Ranieri è stato chiaro: arrivare in Europa dalla porta principale è l'unico mezzo per confermare in blocco questo gruppo, del quale però Manolas a breve non farà più parte. Poi, siccome le disgrazie non vengono mai da sole, la Juventus avrebbe pensato di ringiovanire anche il centrocampo a discapito dei giallorossi.

Nicolò Zaniolo piace e non è difficile comprenderne i motivi: il classe 1999 ha giocato un campionato straordinario, considerando anche il fatto che il contesto non lo ha particolarmente aiutato. Secondo Tuttosport, il talento toscano viene valutato circa 60 milioni di euro: per i bianconeri la cifra è abbastanza alta, così il piano B potrebbe portare Paratici ad attendere il rinnovo tra le parti (arriverà a breve) per poi sfruttare l'eventuale clausola rescissoria presente nel nuovo contratto. Zaniolo permetterebbe alla Juventus di variare più moduli, inserendo qualità e imprevedibilità tra le linee.

Qualche metro più indietro gioca Lorenzo Pellegrini, in scadenza 2022 e attualmente vincolato da una clausola molto particolare: il centrocampista giallorosso potrà partire solo dal 1 al 30 luglio e fino all'estate 2020 dietro pagamento di 30 milioni di euro, suddivisibili in due rate. Per questo a Torino, dove il ragazzo ha smosso parecchio interesse, potrebbero decidere di accellerare su questa idea di calciomercato che permetterebbe alla Juventus di assicurarsi uno dei maggiori prospetti del ruolo. In attesa di capire quanti e quali percorsi sia effettivamente fattibili, sulla sponda giallorossa del Tevere comincia a esserci a consapevolezza di un potenziale ridimensionamento molto rischioso: se non sarà Champions League, in zona Trigoria le porte diventeranno parecchio girevoli.