Il matrimonio tra i giallorossi e il bosniaco è arrivato ai titoli di coda. L'Inter segue Dzeko, ritenuto il profilo ideale da affiancare a Lautaro. Novità attese nei prossimi giorni.

di Andrea Bracco - 26/03/2019 11:05 | aggiornato 26/03/2019 11:09

Alla (quasi) vigilia dell'inizio del calciomercato estivo, Edin Dzeko e la Roma sembrano allontanarsi definitivamente. Il centravanti bosniaco ha perso il feeling con l'ambiente giallorosso e anche gli ultimi episodi sembrano confermare questa impressione: dalle liti con i tifosi ai cartellini facili per il troppo nervosismo con gli arbitri, passando per la rissa negli spogliatoi di Ferrara che lo ha visto protagonista con Stephan El Shaarawy, l'avventura del bomber nella Capitale sembra essere arrivata al capolinea.

I tempi per il divorzio sembrano maturi, nonostante Dzeko non abbia mai fatto mistero di amare Roma sia come contesto che come città. Le sue ultime stagioni sono state tutte tendenzialmente positive con la sola eccezione di quella attuale, ma difficilmente dalle parti di Trigoria rivedranno a breve un attaccante di questa caratura. Come tutte le grandi storie, anche quella tra il numero 9 e i giallorossi sembra destinata alla fine: l'attaccante arriverà a maggio dando tutto ciò per la maglia, poi - visto che l'accordo per il rinnovo di contratto sembra ormai essersi definitivamente arenato - ci si stringerà la mano e ci si saluterà.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del giocatore non sarà lontanissimo da Roma: Dzeko infatti dovrebbe spostarsi solo di qualche chilometro verso nord, dove - secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore - sposerà il progetto tecnico dell'Inter. L'intenzione nerazzurra è molto chiara: con la possibile (probabile?) partenza di Mauro Icardi, serve un profilo esperto in attacco da affiancare a Lautaro Martinez, che sta crescendo molto bene ma non ha ancora la capacità di reggere da solo un intero reparto.

Le condizioni perché la trattativa vada avanti ci sono tutte. In primis, pare che la sosta per le nazionali sia arrivata nel momento giusto per permettere all'agente del calciatore, Irfan Redzepagic, di chiarire una volta per tutte le volontà future del bosniaco. Una volta fatto ciò, ci sono stati i primi approcci con l'Inter: le due parti si piacciono e l'eventuale unione collimerebbe sia con gli obiettivi sportivi nerazzurri che con quelli personali del calciatore. Quest'ultimo avrebbe chiesto espressamente di rimanere in Italia per motivi familiari, respingendo indirettamente al mittente le offerte arrivate dalla Premier League.

Everton e West Ham dovranno quindi trovarsi un altro centravanti, perché Dzeko ha deciso di finire la propria carriera in Serie A. Proprio i suddetti paletti hanno dato fiducia a Beppe Marotta, che in questi giorni sta facendo valutazioni di carattere economico sull'effettiva sostenibilità di questa trattativa di calciomercato. Oggi il calciatore guadagna circa 4,5 milioni di euro, una cifra che l'Inter può permettersi e che comunque proverà a spalmare su più anni di contratto, trovando così una soluzione ideale per entrambe le parti.

Dall'altro lato, con un contratto in scadenza nel 2020 la Roma non può sparare troppo alto con le richieste. Questo, paradossalmente, potrebbe però essere proprio l'ostacolo maggiore nell'imbastire la discussione: tra le due parti non scorre proprio buon sangue, con il rapporto che si è (definitivamente?) incrinato nel corso della scorsa sessione di calciomercato, quando Radja Nainggolan lasciò i giallorossi per approdare a Milano in cambio, tra gli altri, del cartellino di Nicolò Zaniolo, la cui cessione è costata all'Inter mesi di critiche e sbeffeggiamenti.

Andrà quindi trovato un accordo non banale soprattutto in termini di bilancio: Marotta cerca un affare low cost e studia l'inserimento di una contropartita tecnica, ma - proprio per non ripetere l'affare Zaniolo - in tal caso andranno fatte delle valutazioni serie e attente. In sostanza: i primi passi in entrambe le direzioni sono già stati fatti, ma visto che entrambe le squadre sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali è possibile che qualcosa si muova solo a partire dal periodo di Pasqua, quando l'avventura di Dzeko alla Roma sarà arrivata agli sgoccioli. L'Inter lo vuole con insistenza e intende accellerare per evitare inserimenti di altre società, ritenendo il bosniaco il partner ideale per Martinez. Nelle prossime settimane sono attese novità.