Il francese, campione del mondo in carica, guadagnerà 13 milioni di euro all'anno. Ai Colchoneros andranno invece gli 85 milioni previsti dalla clausola di rescissione.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 26/03/2019 16:51 | aggiornato 26/03/2019 16:55

Ancora un colpo, ancora un campione del mondo. Il Bayern Monaco, che ha già chiuso l'affare di calciomercato per Benjamin Pavard (arriverà a luglio dallo Stoccarda in cambio di 35 milioni), stringe ora per un altro francese. Sono infatti ore caldissime per definire il passaggio in Germania di Lucas Hernandez.

Stando a quanto riportato da France Football, infatti, i bavaresi avrebbero trovato un accordo di massima con il difensore in forza all'Atletico Madrid. Hernandez dovrebbe sottoscrivere un contratto quinquennale da 13 milioni di euro all'anno. Per quel che riguarda i Colchoneros, il Bayern Monaco non ha nemmeno bisogno di intavolare una vera e propria trattativa di calciomercato.

Ai tedeschi basterà infatti girare all'Atletico un bonifico di 85 milioni di euro per assicurarsi la riuscita dell'affare. Anche Hernandez ha una clausola di rescissione (di 85 milioni appunto) che gli permette di lasciare Madrid non appena si faccia vivo l'acquirente giusto.

Lucas Hernandez, obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Calciomercato, il Bayern Monaco stringe per Hernandez

Che il Bayern sia interessato ad Hernandez è cosa risaputa. Già a gennaio i bavaresi avevano provato a prenderlo, ma i dirigenti il tempo dell'Atletico avevano chiesto al francese di restare almeno fino al termine della stagione per non creare un buco nella rosa. Il giocatore ha accettato di buon grado, ma ha fatto sapere al club che a fine stagione cambierà casacca. Darà insomma ai dirigenti di trovare un sostituto all'altezza visto anche il contemporaneo addio di Godin.

Nei giorni scorsi, invece, il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness si era sbilanciato in diretta televisiva, ammettendo di voler chiudere con Hernandez prima ancora dell'inizio ufficiale della sessione di calciomercato:

Per uno così 80 o 85 milioni si possono spendere, non è un problema.

Ed effettivamente il Bayern, che non ha mai speso più di 41,5 milioni per un singolo giocatore (nel 2017 prese Tolisso dal Lione) è pronto a sborsare non solo gli 85 milioni per il suo cartellino (che appunto sarebbe un record per il club), ma anche altri 65 (complessivi) per il suo ingaggio. Un'operazione da 150 milioni. E dopo Pavard ecco un altro colpo, ecco un altro campione del mondo.

Hudson-Odoi, altro obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Gli altri colpi in canna

Non solo però, perché il Bayern è pronto anche ad altri acquisti importanti: nei giorni scorsi il Sun ha parlato di un'offerta di circa 150 milioni di euro per Gareth Bale, desideroso di lasciare il Real Madrid. Considerando però che i dirigenti bavaresi hanno più volte criticato pubblicamente l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve (troppi soldi spesi vista l'età del giocatore) e dato che in Baviera si punta a ringiovanire la rosa, la trattativa appare difficile.

I bavaresi hanno invece intenzione di spingere per Hudson-Odoi, esterno classe 2000 del Chelsea che ricorda molto da vicino Sancho, che sta facendo le fortune del Borussia Dortmund. Il Chelsea, che si ritrova con il mercato bloccato per un anno, potrebbe però decidere di far muro. Piace invece De Ligt, per il quale il Bayern farà per un'offerta solo nel caso in cui dovesse vendere sia Hummels che Boateng. Per il momento quindi i 60 milioni (minimo) richiesti dall'Ajax non sarà il club tedesco a spenderli.