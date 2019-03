Secondo Mundo Deportivo l'attaccante inglese è il primo della lista della spesa blaugrana davanti a Griezmann e Jovic. Di Marcus piacciono le elevate qualità tecniche.

di Alberto Casella - 26/03/2019 17:24 | aggiornato 26/03/2019 17:29

Da un po' di tempo al Barcellona hanno iniziato a sfogliare la margherita: è ora di cominciare a cercare sul calciomercato il migliore sostituto possibile per Luis Suarez, il perno centrale dell'attacco blaugrana ormai da cinque stagioni, quando fu acquistato dal Liverpool per oltre 80 milioni.

Che succede? Nulla, per carità, nessuna incomprensione con la dirigenza, né tanto meno con Messi, con cui anzi l'intesa funziona sempre a meraviglia. Semplicemente ora il Pistolero ha 32 anni compiuti e i catalani non vogliono e non possono farsi trovare impreparati.

Arrivato in Europa a 19 anni, al Groningen, un anno dopo Suarez era già all'Ajax: 111 gol in 159 partite furono il biglietto da visita per il suo passaggio al Liverpool quattro anni dopo. Ma è al Barcellona che il bomber uruguaiano ha toccato i livelli più alti: 173 reti e 94 assist in 237 match disputati.

Calciomercato Barcellona: c'è Rashford nel mirino

Davanti a queste cifre è subito chiaro che sostituire una macchina da gol di questa levatura non si presenta come un'operazione facile. Per questo gli uomini del calciomercato blaugrana si sono messi al lavoro per tempo: occorre un attaccante che abbia determinate caratteristiche ma soprattutto sia in grado di offrire ampie garanzie di qualità e di adattamento fin dal primo minuto in cui scenderà in campo.

Le qualità tecniche di Rashford piacciono al Barcellona

E, fra le cartelline arrivate sulla scrivania del presidente Bartomeu, spicca, secondo Mundo Deportivo, quella contenente il profilo di Marcus Rashford. Dalla sua, infatti l'attaccante del Manchester United ha la giovane età, 21 anni, una significativa esperienza internazionale, umiltà e buone doti caratteriali, notevoli capacità tecniche, dribbling e velocità, tutte caratteristiche che possono combaciare col gioco del Barça, fatto di scambi rapidi e combinazioni nel breve. Forse non è ancora una vera e propria macchina da gol come Suarez, ma un po' perché finora ha sempre giocato a fianco di attaccanti più dediti alla finalizzazione come Ibrahimovic o Lukaku e un po' perché alla sua età i margini di miglioramento sono altissimi, al Barcellona sono convinti che quello dell'inglese sia il profilo più adatto.

Come ogni profilo, naturalmente, anche quello di Marcus Rashford, oltre ai numerosi pro ha anche qualche contro. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e i catalani si sono già interessati al suo stipendio, ma sono consci che appartiene al Manchester United, un club che non cede mai volentieri le sue stelle. In secondo luogo Marcus è inglese e gli ultimi connazionali che lo hanno preceduto al Barça non hanno vissuto in blaugrana i migliori anni della loro carriera. Gente come Gary Lineker e ancora di più Mark Hughes, per esempio, si sono rivelati più adatti alla Premier League che alla Liga. Altri tempi, comunque, e altro calcio, ma gli addetti al calciomercato del club hanno il dovere di esaminare ogni aspetto.

In lista anche Jovic e Griezmann

A ogni buon conto, comunque, subito sotto a quella dell'attaccante inglese ci sono, sempre secondo MD, le cartelline di Luka Jovic e Antoine Griezmann, due profili sostanzialmente diversi ma ugualmente interessanti. Il serbo, 21 anni, si prepara a diventare un affare storico per l'Eintracht Francoforte che a giugno lo riscatterà dal Benfica pagando un riscatto di 6 milioni e poi sarà libero di venderlo a ben altre cifre - attualmente il suo valore è quasi decuplicato - al miglior offerente, mentre il francese, 28 anni, è già stato molto vicino al Barcellona e ha una clausola rescissoria di 120 milioni. Prendere o lasciare.