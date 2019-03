La federazione annuncia che il match che chiuderà lo show più importante dell'anno sarà quello a 3 fra Ronda Rousey. Charlotte Flair e Becky Lynch.

di Daniele Minuti - 25/03/2019 15:50 | aggiornato 25/03/2019 17:00

La notizia era nell'aria ormai da mesi ma ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale: per la prima volta nella storia della WWE, il main event di Wrestlemania sarà un incontro femminile e cioè il triple threat match valido per il titolo di RAW che coinvolgerà Ronda Rousey, Becky Lynch e Charlotte Flair.

Il comunicato rilasciato dalla stessa federazione di Stamford ha rivelato in anticipo (e in maniera inusuale) quale sarà l'incontro che chiuderà l'evento più importante dell'anno in casa WWE, dopo aver lanciato nelle scorse ore un sondaggio diretto ai fan chiedendogli quale fosse l'opzione da loro preferita.

Il dubbio sembrava essere fra il match per il titolo femminile di RAW e quello per il titolo Universale che vedrà il campione in carica Brock Lesnar difendere la cintura contro Seth Rollins (vincitore della Royal Rumble) ma fra la soddisfazione degli appassionati la scelta è caduta su Rousey-Lynch-Flair.

La decisione della WWE di assegnare al match femminile per la prima volta il ruolo di main event a Wrestlemania (quest'anno alla sua 35esima edizione) arriva dopo un lungo processo in cui l'importanza delle donne nella compagnia è letteralmente esplosa.

Dopo il grande lavoro fatto in questi anni, in particolare dalle lottatrici che si trovano nel brand denominato NXT, 2 fattori hanno permesso di raggiungere questo traguardo: l'arrivo in federazione di una stella come Ronda Rousey e la crescita in popolarità di Becky Lynch.

L'ex campionessa UFC è un profilo di fama internazionale e la sua sola presenza in WWE ha portato molti più occhi attorno alla divisione femminile, mentre la lottatrice irlandese (che a gennaio ha vinto la Royal Rumble) dallo scorso agosto è probabilmente il personaggio più amato dai fan della compagnia.

Se a questo mix esplosivo si aggiunge un nome come quello di Charlotte Flair, sicuramente quello di più alto profilo di tutto il roster prima dell'approdo in WWE di Rousey, il match a 3 che metterà in palio il titolo ha tutte le caratteristiche di un incontro storico. Che per la prima volta permetterà alle donne di chiudere Wrestlemania.