Il serbo e la romena devono ricorrere al terzo set per superare il turno rispettivamente contro Federico Delbonis e Polona Hercog.

di Diego Sampaolo - 25/03/2019 11:35 | aggiornato 25/03/2019 15:40

Il sei volte vincitore del torneo di Miami Novak Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver battuto a fatica l’argentino Federico Delbonis con il punteggio di 7-5 4-6 6-1 sul campo dell’Hard Rock Stadium di Miami.

Nel primo set Djokovic ha preso un vantaggio di 5-2 dopo aver strappato la battuta a Delbonis nel quarto game. L’argentino ha rimontato vincendo tre game consecutivi pareggiando i conti sul 5-5 ed è arrivato a due punti dal realizzare il secondo break, che gli avrebbe consentito di servire per il primo set. Djokovic ha reagito vincendo otto punti consecutivi e ha strappato la battuta a Delbonis aggiudicandosi il primo set per 7-5.

Djokovic si è portato in vantaggio per 3-1 con un break all’inizio del secondo set, ma ha subito il controbreak che ha consentito a Delbonis di portarsi sul 3-3. Delbonis ha strappato di nuovo la battuta dopo un doppio fallo del serbo conquistando quattro game consecutivi. Djokovic ha portato a casa il match con due break consecutivi nel quarto e nel sesto game del terzo set.

Tennis, Miami: Djokovic parla dopo la vittoria su Delbonis

Novak Djokovic:

Ho perso la mia concentrazione. Sono riuscito a giocare bene gli ultimi due game del primo set prendendo un break di vantaggio, ma successivamente ho giocato due pessimi game al servizio. Congratulazioni a Federico. Non aveva nulla da perdere. I primi due game del terzo set sono stati cruciali

Il tennista di Belgrado affronterà ora lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha battuto Fabio Fognini con il punteggio di 6-4 6-4.

Auger Aliassime vince il duello dei giovani con Hurkacz

Il diciottenne canadese Felix Auger Aliassime continua il suo grande momento vincendo il duello con il ventiduenne polacco Hubert Hurkacz, altro tennista in grande forma dopo i quarti di finale raggiunti di recente ad Indian Wells. Il teenager di Montreal ma originario del Togo si è imposto per 7-6 6-4 senza mai perdere il servizio in tutto l’incontro diventando il primo giocatore nato negli anni 2000 a qualificarsi per il quarto turno in un torneo Masters 1000. Con questa vittoria Felix si è assicurato l’ingresso tra i primi 50 del Ranking ATP.

Il canadese ha salvato un totale di tre palle break tra il quarto e il sesto game del primo set, che si è deciso al tie-break. Auger Aliassime ha recuperato uno svantaggio di 4-5 nel tie-break vincendo tre punti di fila e si è aggiudicato il primo set. Hurkacz ha salvato due palle break sul 3-4 prima dell’unico break del match messo a segno da Auger Aliassime nel decimo game del secondo set. Il nordamericano giocherà per la prima volta in carriera contro il georgiano Nikoloz Basilashvili nel quarto turno.

Passa il turno il campione uscente John Isner, che ha superato lo spagnolo Albert Ramos Vinolas per 7-5 7-6 (8-6) dopo aver rimontato un break di svantaggio all’inizio del match.

Facile vittoria per l’australiano Nick Kyrgios, che ha avuto bisogno di appena 57 minuti per battere il serbo Dusan Lajovic, vincitore su Kei Nishikori nel turno precedente. Kyrgios, che quest’anno è tornato a vincere un torneo importante ad Acapulco, ha realizzato 12 ace e cinque break.

Halep vince in rimonta

Nel torneo WTA Premier Mandatory Simona Halep ha superato con fatica la slovena Polona Hercog rimontando un set di svantaggio con il punteggio di 5-7 7-6 (7-1) 6-2 dopo una lunga maratona di 2 ore e 50 minuti.

Halep ha recuperato un break di svantaggio, ma Hercog ha vinto gli ultimi tre game portando a casa il primo set per 7-5. Halep è andata in vantaggio di un break nel settimo game del secondo set, ma ha subito il controbreak. Il secondo set si è deciso al tie-break dove Halep domina per 7-1. La campionessa del Roland Garros 2018 ha successivamente dominato il terzo set per 6-2 con due break nel terzo e nel settimo game.

Simona Halep:

Non è stata una partita facile. Il livello era molto alto. Polona ha giocato in modo incredibile. Se continua a giocare così può entrare tra le prime 20 del Ranking. E’ stato un grande match per entrambe. Sono contenta di averla spuntata alla fine. Ho dovuto faticare molto

La fuoriclasse romena giocherà un quarto turno di altissimo livello con la tre volte campionessa di Miami Venus Williams, che si è imposta agevolmente sulla giovane russa Daria Kasatkina per 6-3 6-1.

Pliskova vince in tre set

Ha dovuto faticare molto anche Karolina Pliskova, che ha rimontato dopo aver perso il primo set al tie-break contro la francese Alizé Cornet chiudendo la partita sul punteggio di 6-7 6-4 6-1.

Maria batte a sorpresa Stephens

La sorpresa di giornata è arrivata dalla tedesca Tatiana Maria, che ha battuto la campionessa in carica di Miami Sloane Stephens per 6-3 6-2.

Federer e Cecchinato nel lunedì di Miami

Nel programma del Lunedì di Miami spicca la partita del quarto turno tra Roger Federer e Filip Krajnovic. Marco Cecchinato affronta il belga David Goffin che è in vantaggio per 2-1 nei tre precedenti confronti diretti. In una giornata ricca di match interessanti da segnalare il confronto tra i giovani Denis Shapovalov e Andrey Rublev e il confronto generazionale tra l’esperto David Ferrer e il giovane statunitense Frances Tiafoe. Tra i tanti incontri femminili di cartello vanno ricordati i match tra Petra Kvitova e Caroline Garcia, tra Venus Williams e Simona Halep, tra Su Wei Hsieh e Caroline Wozniacki, tra Anett Kontaveit e Bianca Andreescu e tra Kiki Bertens e Ashleigh Barty.