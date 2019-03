Contatto telefonico tra Ferrero e Vialli, l'attuale patron ha dato una scadenza temporale ai compratori per presentare un'offerta concreta. Si cerca l'intesa.

di MarcoValerio Bava - 25/03/2019 13:07 | aggiornato 25/03/2019 13:12

Si continua a lavorare per il passaggio di proprietà della Sampdoria. Nei giorni scorsi c'era stata un'accelerata con la York Capital, fondo americano interessato all'acquisto del club, che aveva avanzato una bozza di proposta da 120 milioni di euro. Ferrero ha preso tempo, l'attuale presidente ha aperto alla cessione, ma vuole garanzie e un'offerta ufficiale.

Nei mesi scorsi tanti soggetti avevano sondato il terreno per capire la fattibilità di una simile operazione. Si era parlato di imprenditori arabi e italiani, ma nessuno aveva poi affondato il colpo, anche a causa del fatturato non altissimo della Sampdoria che esclusi i ricavi figli del calciomercato non supera a oggi i 55 milioni di euro.

La York Capital invece ha mosso passi concreti, passi decisi che avevano fatto pensare a una svolta dietro l'angolo. La piazza blucerchiata è in fermento, anche perché a coronare questo passaggio di proprietà ci sarebbe il ritorno a casa di Gianluca Vialli in veste di presidente. L'ex attaccante, che ha vestito la maglia della Samp per otto anni e con cui ha segnato 141 gol, da un mese compare tra gli amministratori della Sunrise Sports Limited, società a responsabilità limitata che ha il compito di veicolare l'offerta americana all'attuale proprietà.

Getty Images Sampdoria, Ferrero-Vialli: si cerca l'accordo per la cessione del club

Sampdoria, contatto tra Vialli e Ferrero: si cerca l'intesa

Un'offerta che però non sarebbe ancora arrivata in via ufficiale. Nella giornata di domenica -secondo quanto riferito dal Secolo XIX- c'è stato un contatto telefonico tra Vialli e Massimo Ferrero per cercare di trovare un punto d'incontro. Il patron della Sampdoria ha posto una scadenza temporale (si parla di qualche giorno) per presentare una proposta economica concreta.

Secondo il noto quotidiano genovese, inoltre, non ci sarebbe ancora l'accordo a livello economico; anche perché sui bilanci futuri peseranno le operazioni di calciomercato avviate nei mesi scorsi e che ovviamente i compratori voglio valutare con attenzione. Manca ancora la quadratura del cerchio. E il tempo a disposizione comincia a essere poco. Per questo nelle prossime ore potrebbero arrivare novità.

I tifosi doriani aspettano con ansia, i rapporti tra la piazza e l'attuale proprietà sono deteriorati, c'è voglia di una ventata d'aria nuova e il possibile ritorno a Genova di Vialli ha portato ovviamente tanto entusiasmo. Un entusiasmo che potrebbe diventare euforia se l'operazione dovesse andare in porto.