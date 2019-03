L'attaccante nigeriano attacca duramente la leggenda del Liverpool.

25/03/2019

Non ha perdonato Steven Gerrard, Umar Sadiq. L'attaccante sotto contratto con la Roma, in prestito al Perugia di Alessandro Nesta (8 presenze e 2 gol nella Serie B in corso), è ancora arrabbiato con la leggenda del Liverpool per il trattamento subito.

I fatti risalgono al luglio 2018, quando il classe 1997 viene ceduto dai giallorossi in prestito ai Glasgow Rangers allenati da Steven Gerrard. Che più di tutti spinge per l'arrivo del nigeriano, salvo poi comportarsi in maniera quantomeno ambigua:

Gerrard si è dimostrato - ha dichiarato Sadiq al Sunday Post - molto diverso da quello che mi aspettavo. In principio la trattativa la stavano conducendo i due club, io non sapevo nulla. Poi sono venuto a sapere dell'operazione ma non ero convinto. A farmi cambiare idea è stato Gerrard che mi ha chiamato diverse volte, si è complimentato con me dicendomi che sarebbe stato al mio fianco e che mi avrebbe fatto crescere. Mi ha fatto sentire importante da subito

All'improvisso però le cose cambiarono:

Neanche il tempo di arrivare, che con l'arrivo di Lafferty è cambiato tutto. Sono iniziati proprio in quel momento tutti i problemi, la situazione è degenerata in un incubo. Da un giorno all'altro non potevo più usare lo spogliatoio della prima squadra, mi dovevo vestire con i bambini. Mi hanno vietato di parcheggiare l’auto nel centro sportivo

Sadiq parla di una vera e propria umiliazione: