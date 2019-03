Il centrocampista giallorosso ha bruciato le tappe, ma dopo l'esordio in Nazionale ha ribadito che rimarrà con i piedi per terra: "Me lo ha insegnato Francesco".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 25/03/2019 13:49 | aggiornato 25/03/2019 14:01

Sarà ricordato a lungo come il miglior acquisto di Monchi nel suo biennio, incompleto, alla Roma. Nicolò Zaniolo, infatti, era stato assolutamente voluto l'estate scorsa dall'ex dirigente giallorosso nell'ambito dell'operazione che aveva portato Nainggolan all'Inter.

Magnanimo, qualche mese dopo, Monchi non volle infierire e disse che al club nerazzurro non erano tutti mica impazziti: semplicemente volevano il belga a tutti i costi e da qualche parte dovevano pur cedere.

E da quale parte cedere glielo aveva indicato lui: Zaniolo per 4,5 milioni di euro rischia di diventare uno dei migliori affari del calciomercato europeo degli ultimi anni, visto che in pochi mesi il prezzo del suo cartellino si è già quasi decuplicato.

Roma, Zaniolo: già 5 gol quest'anno fra campionato e Champions League

Roma: Zaniolo da Di Francesco a Ranieri

Ai suoi inizi nella Capitale Nicolò è stato gestito da Eusebio Di Francesco che, se lo ha buttato subito nella mischia nella fase a gironi della Champions League, lo ha viceversa centellinato in Serie A. Tanta panchina, tranne una breve apparizione contro il Frosinone, nelle prime 10 partite di campionato, poi un graduale inserimento fino alla maglia da titolare definitivo proprio nel match della Roma contro l'Inter. Un tecnico, Di Francesco, cui il giocatore è molto riconoscente, come ha confermato lui stesso:

Sì, gli devo molto, perché è stato il primo a credere in me, insieme al ct Mancini. Mi ha spiegato anche come comportarmi fuori dal campo. Naturale che mi sia dispiaciuto che sia andato via, ma è un discorso personale.

Zaniolo è molto riconoscente a Di Francesco

I consigli di Totti

Ora però la guida tecnica della Roma, dopo la sconfitta nel derby, è cambiata: c'è Ranieri e Zaniolo sa che dovrà dare il massimo per lui. Nicolò lo stima - e lo dice - perché Claudio viene da Testaccio, sa come ci si deve comportare a Roma e poi è uno che ha grande esperienza. Ora, che a 19 anni è arrivato anche l'esordio in Nazionale, lui tiene però a chiarire che non si monterà la testa, proprio come gli ha insegnato Francesco Totti: